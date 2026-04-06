Ana Maria
06 apr. 2026, 09:54
Cum s-a răzbunat Valentin Sanfira pe Codruța Filip, după dezvăluirile explozive de la podcastul lui Cătălin Măruță. Gestul făcut de cântăreț (VIDEO)
Valentin Sanfira și Codruța Filip. Sursa foto: Valentin Sanfira / Facebook
Cuprins
  1. Ce dezvăluiri a făcut Codruța Filip despre relația cu Valentin Sanfira
  2. Gestul care spune totul! Cum a reacționat Valentin Sanfira după apariția podcastului
  3. Cum este afectată familia Codruței Filip de divorț

Gestul care spune totul! Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a fost una dintre cele mai neașteptate din lumea mondenă. Deși în mediul online păreau a fi un cuplu solid și fericit, realitatea din spatele relației era cu totul diferită.

Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în acest an, însă au evitat inițial să ofere explicații clare privind motivele separării. Situația s-a schimbat după ce Codruța Filip a decis să vorbească deschis despre ceea ce s-a întâmplat în căsnicia lor.

Ce dezvăluiri a făcut Codruța Filip despre relația cu Valentin Sanfira

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, artista a oferit detalii care au schimbat complet percepția publicului asupra relației.

Aceasta a mărturisit că problemele din căsnicie nu au apărut peste noapte, ci s-au acumulat în timp. Mai mult, ea a fost cea care a decis să pună punct relației, fiind prima care a renunțat la verighetă.

Declarațiile făcute au fost puternice, iar vedeta a recunoscut că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a depăși perioada dificilă, ajungând chiar la psiholog. În același timp, a sugerat că întreaga relație nu ar fi fost ceea ce părea în exterior.

Gestul care spune totul! Cum a reacționat Valentin Sanfira după apariția podcastului

La scurt timp după ce interviul a devenit public, Valentin Sanfira a făcut un gest care nu a trecut neobservat. Artistul, care până de curând continua să poarte verigheta, a renunțat la ea. Momentul a fost surprins în timpul unui eveniment la care acesta participa pentru a întreține atmosfera.

Schimbarea a fost interpretată de mulți drept o reacție la declarațiile fostei sale soții. Gestul ar putea indica faptul că afirmațiile acesteia nu i-au fost indiferente, potrivit Cancan.

Pentru fani, separarea a venit ca un șoc. În mediul online, Codruța Filip și Valentin Sanfira afișau imaginea unui cuplu unit, iar relația lor părea lipsită de probleme.

Totuși, realitatea din spatele camerelor de filmat a fost diferită, iar dezvăluirile recente au schimbat complet imaginea publică a relației.

Cum este afectată familia Codruței Filip de divorț

Despărțirea nu a avut impact doar asupra celor doi, ci și asupra familiei artistei.

În cadrul discuției, Codruța Filip a vorbit despre suferința părinților săi, care au fost profund afectați de această situație. Artista a dezvăluit că tatăl ei a avut chiar și probleme de sănătate pe fondul stresului și al șocului provocat de divorț.

