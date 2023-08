Gestul halucinant pe care l-a făcut Veta Biriș în ziua în care a împlinit 74 de ani: „Să simtă și ei că nu i-am uitat”

Recent, Veta Biriș a împlinit 74 de ani în Alba, alături de familie și prieteni. A primit mesaje frumoase și a adus un omagiu emoționant fraților săi decedați acum un an, cu o floare.

„Mulțumesc de urări. Am terminat de spălat vasele. Am petrecut, dar nu ca altădată, până seara târziu. Am avut două surori de la Sibiu. Au stat cu ele și am mâncat împreună. Copiii sunt tot pe aici, pe aproape, la 20 de kilometri de noi. Unul are oameni la lucru… fiecare cu treburile lui. Dar important este că am mâncat împreună și că ne-am simțit bine cu toții”, a declarat Veta Biriș, pentru .

se bucură la fiecare aniversare, primind multe felicitări prin telefoane și mesaje, deși nu a avut timp să le citească pe toate. Apreciază gestul oamenilor de a-i trimite gânduri bune de ziua ei, pe 11 august.

Artista a mers la mormintele fraților ei, de ziua sa de naștere

„De o vreme încoace, toate aniversările mele au fost la fel de frumoase. M-am bucurat din an în an de tot mai mulți admiratori și chiar nu am reușit să citesc mii de mesaje, de peste tot. E adevărat că e foarte obositor să stai 6-7 ore cu telefonul. Dar, în același timp, ai și satisfacția că sunt atâția oameni care se gândesc la tine, de toate categoriile, până la cel mai înalt nivel…

Că sunt alături de tine și îți transmit un gând bun și ăsta e cel mai minunat lucru. Iar la atâta bucurie cât am avut astăzi, am simțit nevoia să mă duc aici, în cimitir. Mi-au murit doi frați… Am zis să le duc o floare, să simtă și ei că nu i-am uitat și că ne-am gândit la ei. Ne-am fi dorit să fie și ei aici, aproape de mine. Dar așa s-a întâmplat”, a mărturisit Veta Biriș.