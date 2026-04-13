De Paște, Gheorghe Turda i-a îndemnat pe români să fie mai evlavioși și mai buni unii cu alții, mai ales cu cei în nevoie. Cât despre el, artistul a spus că a ajutat mulți oameni de-a lungul timpului, dar unii dintre ei apoi i-au întors spatele.

Turda: Eu mereu le ofer cerșetorilor câte un bănuț

„Trebuie să fim mai evlavioși, mai buni cu noi, să fim concilianți, să-i iertăm pe oamenii necăjiți. Eu mereu le ofer cerșetorilor câte un bănuț, că îi văd necăjiți și întind mâna să fie ajutați. Până acum s-a demonstrat că binele se cam întoarce, iar Dumnezeu m-a ajutat”, a spus Gheorghe Turda, pentru SpyNews.

Artistul a susținut apoi că au fost mulți oameni pe care i-a ajutat, dar apoi aceștia i-au întors spatele. De asemenea, unora le-a iertat greșelile, dar aceștia au profitat de bunătatea lui.

Turda: Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele…

„Dacă ar trebui să-i iert pe toți cei care mi-au făcut și rău în viață, ar trebui să treacă ani de zile să pot să-i iert pe toți. Dumnezeu e mare, e sus și ne vedem pe toți după faptele noastre. Dacă faci fapte bune, te răsplătește Bunul Dumnezeu tot cu fapte bune. (…)

Oamenii sunt foarte invidioși, nu ajung să facă cel puțin faptele pe care le-am făcut eu în viață. Pe câți i-am ajutat și pe partea serviciilor pe care le-am dat, după care mi-au întors spatele, au început bârfele și tot așa. Mulți au profitat de ocazia că sunt iertător și, dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”, a mai afirmat cântărețul, pentru

Cât despre cu Saveta Bogdan, Gheorghe Turda a zis că nu are nimic personal cu ea, doar și-a spus părerea: „N-am nimic cu nimeni, nici cu Saveta. Eu mi-am spus punctul de vedere, cel mai pertinent, și i-am spus că nu trebuie să comenteze ea despre valoarea lui Gheorghe Turda sau a altora”.