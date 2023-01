Giani din „Las Fierbinți” a fost diagnosticat cu burnout. Problemele au apărut pe fondul traumelor din 2017: „A fost sinistru. Doctorul mi-a zis că...”

Actorul Constantin Diță, alias Giani din Las Fierbinți, a fost diagnosticat cu burnout. Anul 2017 a fost unul extrem de dificil pentru celebrul actorul. La acea vreme, se zvonea că acesta ar suferi de o boală gravă și că ar fi murit pe patul de spital.

Ulterior, Constantin Diță a lămurit întreaga situație și a recunoscut că a avut un an plin de probleme.

Giani din „Las Fierbinți” a fost diagnosticat cu burnout

Constantin Diță este unul dintre cei mai apreciat actori de la noi din țară. Acesta a devenit celebru datorită rolului jucat în serialul de comedie „Las Fierbinți’. Anul 2017 a fost unul de extrem de greu pentru acesta, căci actorul a fost implicat în cinci accidente rutiere, a aflat că mama sa a fost diagnosticată cu cancer și și-a pierdut bunica. Pe fondul acestor traume, actorul a recunoscut că a dezvoltat o afecțiune a pielii, un „fel de sindrom burnout”, după cum a mărturisit chiar acesta.

În luna decembrie a anului 2017, circula știrea că celebrul actor ar fi murit pe patul de spital. Știrea a fost falsă, însă, ulterior, acesta a recunoscut că s-a confruntat cu probleme personale și de sănătate, motiv pentru care și-a anulat spectacolele.

„Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an … pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”,a mărturisit celebrul Giani, potrivit .

La acea vreme, Constantin Diță s-a izolat și și-a întrerupt temporar activitatea profesională. Pentru că a dezvoltat o afecțiune neobișnuită la nivelul pielii, actorul a apelat la ajutorul medicilor.

„Am tot citit în perioada aia, pentru că nu puteam ieși din casă. A fost sinistru. Am făcut ceva pe piele. Pe tot corpul. M-am panicat foarte tare. Doctorul mi-a zis că echilibrul perfect este așa: 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore pentru tine”, a mai mărturisit Giani din Las Fierbinți.

Constantin Diță s-a identificat din prima clipă cu personajul Giani

Înainte de a cunoaște succesul în lumea actoriei, Constantin Diță lucra la o firmă de panificație. Acesta a mărturisit că s-a identificat din prima clipă cu personajul Giani și „Las Fierbinți’ și nu s-ar fi văzut intepretând alt rol.

„După Revoluţie am lucrat pentru o firmă turcească de pâine şi descărcam TIR-uri. Câştigam destul de puţin, dar eram puşti şi era foarte mult pentru noi.

Nu mi-ar fi plăcut să interpretez niciun alt personaj, nu am dubii aici. De când am pornit la drum cu acest serial am pornit pe ideea că vreau să joc personajul acesta şi îmi place foarte mult Giani. Bănuiesc că fiecare spune la fel despre personajul lui. Pentru că, de care am eu nevoie. Mă lasă să fiu în toate felurile Giani, ca şi personaj e amplu. Poţi face toate tâmpeniile, dar în acelaşi timp poate fi şi rezonabil. Şi e interesant când ai un episod în care Giani acţionează cum trebuie ca om. Te surprinde, zici ia uite, de fapt putea. Deci da, repet, îmi place mult personajul meu, la el am lucrat atâţia ani, e copilul meu”, a spus acesta.