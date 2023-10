Gina Pistol a recunoscut unul dintre cele mai mari secrete. Ce problemă are vedeta de cânt a devenit mamă

Viața de mamă este frumoasă, dar nu ușoară, ceea ce se întâmplă și în cazul , care trece printr-o perioadă mai delicată, de când a devenit mamă, în urmă cu doi ani.

Prezentatoarea TV a încetat colaborarea cu Antena 1 pentru a se ocupa de vindecarea ei, pentru a trece peste acest obstacol din viața ei, informează

Gina Pistol, probleme cu impulsivitatea

De când Josephine, fetița Ginei și a lui Smiley, a venit pe lume, vedeta a conștientizat că va trebui să aibă un alt comportament, mai sănătos, pentru fiica ei, drept pentru care merge în fiecare săptpmână la terapie. Prezentatoarea TV are probleme cu impulsivitatea și are momente în care pierde controlul, iar pentru că vrea să îi ofere fiicei sale o copilărie cât mai frumoasă, fac tot posibilul pentru a rezolva probleme cu ea.

„Nu-mi pierd răbdarea. Încerc să investesc în copilul meu cele mai sănătoase reacții ale mele. Eu de fel sunt foarte impulsivă și sunt o fire foarte pasională și fac eforturi imense să nu sparg ceva atunci când sunt nervoasă.

Dar se pare că, poate m-am schimbat de când am devenit mamă, poate vârsta, poate terapia pe care o fac în fiecare săptămână mă ajută, dar am și eu momente când ridic un pic vocea. Adică trebuie să înțeleagă că există o limită. Dar sunt mult mai calmă ca înainte”, a spus fosta prezentatoare TV .

De ce a renunțat Gina la televiziune

a afirmat că ultimii doi ani au fost foarte grei pentru ea, drept pentru care a trebuit să ia o decizie care să îi ofere mai mult timp pentru ea, astfel că a renunțat, momentan, la televiziune.

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu am nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva!

Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”, a declarat Gina Pistol.