Gina Pistol a transmis un mesaj prin care inspiră toate mămicile: „Sunt departe de a fi în cea mai bună formă”

Gina Pistol este persoane din România. Prezentatoare este deschisă și sinceră cu admiratorii săi. Vedeta se confesează pe rețelele de socializare și caută sprijinul fanilor.

Mesajul Ginei Pistol care a inspirat mai multe femei

De aproape un an de zile Gina Pistol și Smiley au devenit părinți. Micuța Josephine , însă există și momente dificile pentru proaspăta mămică.

Gina Pistol se bucură din plin de rolul de mămică, însă recunoaște că a trecut și prin momente destul de dificile. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj prin care inspiră toate mămicile.

„Sunt departe de a fi în cea mai bună formă. Încă mă lupt cu kilogramele în plus. Mă lupt cu ele (kilogramele), mă lupt cu oboseala (n-am mai dormit un somn legat de vreo 2 ani – nici pe sarcină nu am dormit), dar sunt pe drumul bun. Drumul către mine. Mă regăsesc ușor, ușor. Am o fetiță minunată pe care o ador (jur pe roșu că-i tare simpatică) și un iubit tare bun (mind&soul…and body), pe care-l iubesc cu toată ființa mea (inclusiv partea aia din mine mai întunecată aka UMBRA).

Ce voiam eu să subliniez cu această poză SUPERBĂ este că: tre’ să mai scoți din când în când DIVA din tine la iveală!

Admir femeile care reușesc să arate așa zilnic. Ce-i minunat/frumos/superb și mie îmi place! (însă eu aș înnebuni la cap să mai am și grija asta).

Așadar, dragile mele, hai să mai uităm de oala de pe foc (totuși să oprești aragazul înainte), de mormanul de haine care așteaptă să fie calcate, de piața care așteaptă să fie făcută, becul care trebuie schimbat, gunoiul care trebuie dus, pisica care vrea să fie hrănită, casa care se vrea aspirată, proiectul care trebuie predat, etcetera (că lista-i lungă ca o zi de luni). Măcar pentru jumătate de zi! Atât de tare am strălucit încât fiică-mea nu m-a recunoscut.

Îmbrățișează-te din partea mea ”, este mesajul postat de Gina Pistol pe contul personal Instagram.

Cum a reușit Gina Pistol să depășească momentele dificile

Deși a trecut prin momente dificile, Gina Pistol a reușit să depășească greutățile și s-a bucurat de ajutor și din partea lui Smiley. Artistul i-a fost alături, a susținut-o și a ajutat-o să se adapteze. Gina Pistol este acum o femeie împlinită și spune că venirea pe lume a micuței sale este ce i s-a întâmplat.

„Asta îmi spunea Andrei: “Nu mai opune rezistență! Trebuie să înțelegi că viața ta s-a schimbat de acum!” Și cumva cred că opuneam rezistență fără să îmi dau seama! Și am învățat să îmbrățișez noua mea viață, nu este ușor deloc, dar cu toate astea este cel mai minunat greu pe care eu îl trăiesc!”, a mai declarat Gina Pistol, potrivit cancan.ro.