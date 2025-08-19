B1 Inregistrari!
Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta". Ce lecție importantă a învățat

Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 11:02
Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat
Sursa foto: Instagram/ ginapistol

Gina Pistol și-a deschis sufletul și a vorbit despre un subiect sensibil, copilăria. Ea a mărturisit că a avut multe lipsuri, însă a încercat să ia tot ce este mai bun din fiecare experiență.

Cuprins

  • Cum a fost copilăria Ginei Pistol
  • Ce lecții a învățat

Cum a fost copilăria Ginei Pistol

Gina Pistol mărturisește că s-a autoeducat încă din copilărie.

„Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format”, a mărturisit prezentatoarea TV, pentru Viva.

„N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca”, a adăugat ea.

Ce lecții a învățat

În ciudat experiențelor de viață mai puțin plăcute, Gina a încercat să învețe ceva din fiecare.

„Recunosc că nu e ușor deloc să împaci toate aceste roluri și responsabilități, iar uneori simt că mă împart în mai multe părți. Secretul, cred eu, stă în organizare și, mai ales, în acceptarea faptului că nu totul trebuie să fie perfect”, a spus prezentatoarea TV.

„Încerc să-mi prioritizez timpul, să fiu prezentă cu adevărat în fiecare moment, fie că sunt la filmări, fie că sunt acasă, cu Josephine. Sprijinul lui Andrei și al familiei este esențial pentru mine. Fără ei, cu siguranță ar fi mult mai greu. Cred că e important să ne iubim pe noi înșine și să ne dăm voie să greșim, să fim mai blânzi cu noi”, a mai spus ea.


