Gina Pistol, copleșită de rolul de mamă: „Sunt disperată să le fac pe toate!”

Gina Pistol este copleșită. Rolul de parteneră de viață și de mamă face ca fostul model Playboy să nu aibă prea mult timp liber. Astfel, din obsesia de a-și duce la capăt toate obiectivele zilnice, Gina Pistol ajunge deseori să cedeze din punct de vedere emoțional.

Prezentatoarea TV s-a descărcat pe Instagram, într-o postare în care le-a explicat urmăritorilor prin ce trece zi de zi.

„Sunt disperată să le fac pe toate, mă epuizez, mă plâng că mă epuizez. M-am trezit, am schimbat copilul, am pregătit micul dejun, am spălat filtrele la umidificatoare, m-am pus să gătesc, am strâns în urma mea, am filmat ceva, am montat ceva, am băgat deja a doua mașină la spălat, pun hainele la uscat, trebuie să-mi spăl pensulele că luni am filmare. Mai am foarte multe lucruri de făcut și iau o scurtă pauză să mă plâng pe Instagram, pentru că fiica mea nu mă înțelege încă.

Mai este cineva care suferă de sindromul ăsta? Eu și când sunt în vacanță aspirator n-am, ca să fac curățenie în camera de hotel. Andrei face tot timpul mișto de mine.

Sincer, e epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Eu mă simt vinovată dacă stau și asta pentru că bunicul meu nu suporta să-și vadă nepoții că stau, ne punea să facem tot timpul ceva și ca să nu mă certe că stau îmi găseam ceva de făcut. Închid paranteza, mă întorc la treabă”, a declarat Gina Pistol.

Smiley (Andrei Maria) și Gina Pistol nu sunt căsătoriți

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de patru ani de zile și au devenit părinții Josephinei în urmă cu un an. Cei doi iubiți nu s-au căsătorit și nici nu par să aibă planuri în acest sens.

Smiley ar fi cel care nu și-ar dori nuntă. Din acest motiv s-ar fi rupt și relația sa cu Laura Cosoi.

În prezent, Laura Cosoi formează un cuplu cu un om de afaceri în vârstă de 45 de ani, Cosmin Curticăpean. Cei doi îndrăgostiți sunt căsătoriți.