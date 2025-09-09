B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”

Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 11:57
Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
Foto: Instagram/Gina Pistol

Gina Pistol a mărturisit că i-a luat trei ani să se regăsească, după ce a devenit mamă și s-a dedicat cu totul copilului acesteia.

Cuprins

  • „M-am reîntors la mine”
  • „Sună a egoism”

„M-am reîntors la mine”

Prezentatoarea TV mărturisește că i-a luat trei ani să se regăsească, după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Josephine.

„Orice femeie care devine pentru prima dată mamă are o perioadă în care nu se mai regăsește, nu mai are identitate, pentru că, într-adevăr, instinctiv îi oferi copilului tot ceea ce ești tu”, a mărturisit Gina Pistol, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, conform Click.

„Sună a egoism”

„Și, după un an, un an și jumătate, la unele femei durează mai mult, la altele mai puțin. Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”, a mai spus Gina.

„Și asta am făcut – m-am reîntors la mine, am învățat un pic să mă pun pe primul loc, ceea ce este sănătos să faci, sună a egoism pentru multe persoane, doar că trebuie să ai grijă de tine ca să fii o mamă bună, să fii o parteneră bună și să fii tu ok cu tine, să îți oferi momente de calitate”, a adăugat.

