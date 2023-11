Gina Pistol i-a spus totul verde în față lui Smiley: „Sunt foarte fericită că nu ai permis” / Care a fost reacția artistului

Smiley și Gina Pistol sunt un cuplu apreciat în showbiz-ul românesc datorită carismei și sincerității lor. pe rețelele de socializare, inclusiv momentele bune cât și cele mai puțin plăcute.

Gina Pistol a dus-o pe fiica sa la grădiniță

De când a rămas fără permis, Smiley împărtășește des detalii despre viața sa de pieton. Astăzi, a postat că a dus-o pe fiica sa la grădiniță în această dimineață, iar . Gina îl ajută când are timp, iar desigur, Smiley nu ezită să recunoască că este recunoscător pentru serviciile partenerei sale de viață.

De asemenea, discuția lor în timp ce se aflau în mașină a fost extrem de amuzantă, cu siguranță reușind să stârnească zâmbete pe fețele celor care i-au urmărit pe internet, scrie .

„Smiley: A trecut mai bine de o lună de când am rămas fără carnet. Mai am încă două în care voi fi pieton. Astăzi am mers la grădiniță cu Josephine și Gina a condus. Gina e șoferul meu dimineața.

View this post on Instagram

Discuție amuzantă între Gina Pistol și Smiley

Gina Pistol: Sunt foarte fericită că nu ai permis.

Smiley: În general merg cu cine se oferă să mă ducă acolo unde trebuie să ajung cu taxiul, cu autobuzul, cu metroul și cu alte mijloace de transport. Mă bucur că soția nu îmi ia mult pentru fiecare transport. M-ai trecut pe caiet?

Deci, soția nu acceptă plăți cash sau cu cardul. Mă trece pe caiet și apoi plătesc sub formă de troc.(…) Ca să îmi mai scadă din datorie, m-am angajat ca astăzi să îi fac cafeaua.”, a fost discuția lor de pe internet.