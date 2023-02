Gina Pistol: „Ne-am despărți în 10 minute”. Ce nu ar face niciodată alături de Smiley

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai populare cupluri din showbiz.

Sunt de câţiva ani împreună şi au o fetiţă minunată, Josephine, de care se ocupă amândoi, chiar dacă artistul este implicat în foarte multe proiecte.

Ce nu ar face niciodată Gina Pistol alături de Smiley

ovestea lor de dragoste a fost dezvăluită la ceva vreme de când ieşeau împreună, iar prima apariţie publică, practic asumarea relaţiei lor, a fost în pandemie. Cei doi au preferat să fie discreţi şi să nu expună prea mult din povestea lor, asta până când prezentatoarea a rămas însărcinată.

Acum, formează unul dintre cele mai solide cupluri, chiar dacă ambii recunosc faptul că relaţia lor nu este roz, însă ştiu să rezolve . Blondina recunoaşte că partenerul ei este foarte diferit de ea, motiv pentru care nu ar merge niciodată cu el la un show precum este Asia Express. Potrivit declaraţiilor Ginei Pistol, cei doi „s-ar despărţi în zece minute”.

„E mai indicat să plece cu Pavel, nu cu mine. Asta vorbeam, zic «Băi, dacă noi vreodată am fi participat la Asia Express, ne despărțeam din primele 10 minute». Pentru că din punctul ăsta de vedere suntem foarte diferiți, eu sunt foarte organizată.

Andrei, parcă îl și văd, ‘La cât trebuie să fim acolo, la ora 2? Plecăm la 2:10 de acasă!’. Făcea el cumva să ajungem la 2 fix acolo, dar el se oprește și vorbește cu oamenii, ne-am fi certat de la început”, a dezvăluit Gina Pistol, potrivit .

Gina Pistol și Smiley își doresc și al doilea copil

Nu mulți se așteptau ca Smiley să se așeze la casa lui și să devină tătic, iar acum acesta se declară topit după fiica lui care, în luna martie, împlineșet doi ani. Cântărețul a făcut câteva declarații emoționante în cadrul unui interviu și spune că i-ar plăcea să mai aibă încă un copil.

„Sunt mult mai bogat acum, nu știu dacă mai matur, dar e clar că trăiec cu totul altfel, , parcă totul are un sens. Totul are o însemnătate mai mare, totul este mai intens. Am o bucurie mult mai mare și parcă nimic nu e mai important decât sănătatea familiei mele și timpul petrecut cu familia mea”, a declarat Smiley.

El și Gina Pistol ar primi cu brațele deschise și cel de-al doilea copil, considerând acest lucru o binecuvântare. „Noi suntem bucuroși acum că am primit-o pe Josephine. Ne simțim binecuvântați și, dacă mai merităm încă unul, cu siguranță îl vom primi cu toată dragostea”.