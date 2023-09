Gina Pistol rupe tăcerea și dezvăluie adevăratul motiv pentru care a plâns la nuntă: „Nu e deloc așa”

Laudele invitaților care au fost prezenți la nunta Ginei Pistol cu Smiley curg în continuare în mediul online.

Însă, Gina Pistol a ținut să clarifice un subiect, acela referitor la motivul pentru care a plâns în ziua cea mare.

De ce a plâns, de fapt, Gina Pistol la nunta ei

S-a spus că Gina Pistol a vărsat lacrimi la nuntă, deoarece a emoționat-o prezența tatălui său, cu care a avut tensiuni cândva. Însă, de curând, acest lucru și a punctat că atmosfera în sine de la slujba religioasă a determinat-o să plângă.

„(…) Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele… Vai, tata, fiica mea! NU a fost așa (…)

Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat”, a explicat Gina Pistol, potrivit .

De ce a fugit Smiley de la nuntă timp de 20 de minute

În timpul petrecerii de la nuntă, Smiley „a dispărut ” pentru 20 de minute dintre cei prezenți, pentru o scurtă plimbare cu fetița, prin împrejurul locului, căci așa i-a cerut aceasta.

„N-am cum să-i refuz ceva fiicei mele. De cele mai multe ei, iar când vine la mine și-mi cere ajutorul, las orice, merg și-n mâini ”, a explicat Smiley.