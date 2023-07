Gina Pistol și Smiley au fost la un pas de despărțire. „Îmi venea să mă duc mâncând pământul”

unul dintre cele mai râvnite cupluri din showbiz-ul românesc. Ei s-au căsătorit în urmă cu două luni, doar că nu totul este roz în povestea lor, pentru că au existat și momente în care Gina s-a gândit să pună relație pe pauză.

De ce au vrut să se despartă

Gina și Smiley au vorbit, în urmă cu ceva timp, pe TikTok, despre începutul relației lor, dar și despre momenteul în care prezentatoarea TV s-a gândit să se despartă de cântăreț, din cauză că programul îl ținea mereu departe de casă.

„Smiley: Nu știu cum m-a ales Gina pe mine, dar să spună ea.

Gina Pistol: Eu pur și simplu am simțit. Pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră nu a fost o relație… adică a fost construită treptat, fără nicio grabă, cu toate că eu trebuia mereu să știu care este următorul pas ca să îmi ofere mie un confort emoțional, să zic așa. În relația cu Andrei a trebuit să lucrez și eu la asta, cum și el a trebuit să lucreze la anumite părți ale lui. Am învățat ce este răbdarea în relația asta, la început.

Smiley: Încă învață.

Gina Pistol: Au fost momente la început când îmi venea să mă duc mâncând pământul, tocmai pentru că trebuie să ai multă răbdare cu Andrei. Lipsea mult de acasă și trebuia să înțeleg și partea asta a lui, dar ceva în mine îmi spunea doar învață să ai răbdare. Iar acum când mă uit la fiica mea, când o iau în brațe și mă uit în ochii ei înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Eu sunt mai vulcanică așa… să nu zic nebună.

Smiley: E mai impulsivă.”, povesteau cei doi.