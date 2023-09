Gina Pistol și Smiley se căsătoresc. Cum arată rochia miresei și cine sunt nașii cuplului

Gina Pistol și Smiley se căsătoresc astăzi, pe 27 mai. Cei doi se căsătoresc în fața legii, dar și a lui Dumnezeu.Pentru această ocazie, nașii nu vor fi aceiași cuplu care a botezat-o pe fiica lor, Josephine. Marele eveniment va avea loc la Snagov și că o să fie lipsit de tradiții, dar nu și de surprize. Printre acestea se numără și faptul că Gina Pistol va cânta la petrecere.

„Nici la asta nu m-am hotărât (n.r. piesa pentru dansul mirilor). Nu știm, pentru că noi nu avem o piesă a noastră. Noi aveam albume întregi. Am nașii lui Josephine și nașii noștri de căsătorie, prieteni vechi. Nu sunt pregătit cu tradițiile astea. Mă interesează dansul găinii. Sigur Gina va cânta la nuntă’,a declarat Smiley, la Radio ZU.

Ce rochie de mireasă poartă Gina Pistol?

Gina Pistol a dezvăluit și ea recent cum și-a ales cele două rochii de mireasă. Vedeta a explicat că ambele sunt gata acum, însă a trecut prin momente mai puțin plăcute atunci când a ales cum să le facă, asta deoarece nu mai găsea materialul pe care-l voia la una dintre ele.

„Doamne, cât de frumoasă este a doua rochie. Deci, voi purta două rochii. Una de mireasă pe care o să o port la cununia civilă, religioasă și în prima parte a petrecerii, după care o să am una de petrcere. Voiam ceva să-mi fie foarte confortabil, să pot purta ciocate, că nu pot rezista toată ziua pe tocuri. (…) Mi-a plăcut mie rochia de mireasă a unei prietene, mi-a plăcut materialul foarte mult și după ce m-am dus la ea, mi-a luat măsurile, tot, nu s-a mai găsit materialul acela pe care-l voiam eu. Așa de supărată am fost, am fost tare amărâtă. După nu știu ce a făcut sau cum, dar a găsit un material asemănător, seamănă 80-90%”, a povestit vedeta.