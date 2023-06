Gina Pistol, victima unei escrocherii. Prezentatoarea a mers la Poliție: „Și Adda a pățit-o...

Gina Pistol se confruntă cu momente tensionate în viața ei, după ce numele ei a fost implicat într-o campanie de produse pentru slăbit fără ca blondina să le fi folosit sau promovat vreodată. Soția lui Smiley este victima unei escrocherii masive, care a devenit virală pe internet.

Nume și imagine abuzate în reclame ilegale

este profund revoltată că numele și imaginea ei sunt folosite abuziv pentru a face reclamă la produse pentru slăbit. Moderatoarea emisiunii „Chefi la Cuțite” afirmă că nu a consumat niciodată aceste suplimente și că se simte neputincioasă în această situație. Cazul cunoscutei cântărețe Adda este un exemplu, în trecut și ea s-a confruntat cu o situație similară.

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Și Adda a pățit-o și, la fel. Poliția nu are ce să le facă, din păcate.

De ceea ce îmi pare rău este că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea. Din păcate nu am ce să fac. Nici nu am avut în perioada asta când să mă ocup (n.r.: din cauza pregătirilor pentru nuntă)”, a ținut să spună Gina Pistol, pentru .

Gina Pistol și Smiley au avut o nuntă de basm

s-au căsătorit sâmbăta trecută într-un decor de basm. Au avut parte de o nuntă plină de bucurie alături de familie și prieteni, care a durat până în zorii zilei următoare. Printre artiștii invitați, un manelist a susținut un spectacol de neuitat. Momentul a marcat începutul unei vieți împreună pentru cei doi îndrăgostiți.