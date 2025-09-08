B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă

Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă

Elena Boruz
08 sept. 2025, 12:43
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Giorgio Armani, sursă foto: captură YT

Giorgio Armani, cunoscutul creator de modă, va fi înmormântat luni, 8 septembrie, într-un sătuc din nordul Italiei. Acesta va avea parte de o ceremonie de înmormântare în sânul familiei și apropiaților, iar zona va fi împrejmuită „din motive de securitate și pentru a asigura confidențialitatea înmormântării, programată pentru ora 15:30 (13:30 GMT)”, arată un comunicat, conform Fashion United.

Italianul a decedat în data de 4 septembrie, la 91 de ani. Moartea lui este o mare pierdere pentru lumea modei la nivel mondial.

Cuprins:

  • Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în ziua înmormântării sale
  • Cine a fost prezent la capela funerară

Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în ziua înmormântării sale

Potrivit informațiilor, în semn de doliu, luni, după ora 15:00, toate magazinele care aparțin grupului Armani vor fi închise. De asemenea, primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat o zi de doliu în capitala economică italiană, luni.

„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică San Martino, cuibărită în satul medieval Rivalta, la aproximativ 100 de kilometri sud de Milano”, a anunțat duminică Asociația Castelelor din Ducatul de Parma, Piacenza și Pontremoli. Giorgio Armani vizita în mod regulat acest orășel, care adăpostește deja mormântul mamei sale.

Cine a fost prezent la capela funerară

Trupul neînsuflețit al creatorului de modă a fost depus capela funerară de la Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului, situat într-un fost cartier industrial al orașului. În ziua de duminică, mii de oameni au venit să își ia „la revedere” de la designer.

Printre aceștia s-au numărat și personalități precum fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, președintele Napoli FC Aurelio De Laurentiis și jucătorii de tenis Fabio Fognini și Flavia Pennetta. De la vedete de la Hollywood la politicieni, numeroase celebrități i-au adus un omagiu creatorului de modă, o icoană a modei și constructor al unui imperiu al bunurilor de lux.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
Externe
Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
Externe
Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
Externe
Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
Externe
Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Externe
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Dispariție misterioasă: Un tânăr care călătorea în jurul lumii e de negăsit. Iahtul său a fost văzut în larg, dar la bord nu mai era decât câinele lui
Externe
Dispariție misterioasă: Un tânăr care călătorea în jurul lumii e de negăsit. Iahtul său a fost văzut în larg, dar la bord nu mai era decât câinele lui
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Externe
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
Externe
Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Externe
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Ultima oră
15:38 - Ce se dă de pomană pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică și ce rugăciune se rostește în această zi
15:29 - Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
15:28 - Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
15:24 - Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
15:05 - David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
15:03 - Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
15:00 - Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
14:59 - Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
14:55 - Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
14:36 - Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o