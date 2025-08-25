Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împlinit 18 ani de relație! Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se iubesc la fel ca la început sau chiar mai mult.

Giulia și Vlad au participat la câteva emisiuni televizate împreună, unde au făcut senzație. Telespectatorii i-au îndrăgit, tocmai pentru relația pe care o au, pentru modul frumos de a comunica, dar și pentru susținerea pe care o arată reciproc.

Ce mesaj a postat Giulia pe rețelele de socializare

Giulia: „N-aș alege altă nebunie în locul nostru”

Giulia a postat mai multe fotografii cu soțul ei, în dreptul cărora a postat un mesaj emoționant. și-a exprimat dragostea față de partenerul ei, alături de care are doi copii.

„18 ani împreună și tot nu ne-am plictisit unul de celălalt. 18 ani de când am zis ‘hai să vedem ce iese’… și ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus.

O familie, doi copii minunați, un haos frumos și o iubire care ne ține împreună, indiferent de câte nebunii trăim. 18 ani împreună și încă reușești să mă faci să râd… și să mă enervezi la culme când îți lași șosetele lângă pat sau uiți unde ți-ai pus telefonul ori te pierzi în propriile gânduri (din ce în ce mai des). 18 ani are și poza asta… parcă a fost ieri. Te iubesc, Păpu! Let’s rock on!”, a scris Giulia Anghelescu, pe

Giulia: „N-aș alege altă nebunie în locul nostru”

În urmă cu aproximativ două luni, artista a postat o serie de imagini de la nunta lor. Fericitul eveniment a avut loc acum 13 ani și, cu prilejul aniversării căsătoriei, cântăreața pe Instagram.

„Nu suntem perfecți. Dar suntem ai naibii de buni împreună. Și, sincer? N-aș alege altă nebunie în locul nostru. La noi 13 e cu noroc. Și cu dragoste. Și cu multă muncă. Dar mai ales cu un «împreună» care nu s-a uzat. 13 ani de când am zis hotărât «Da»! Happy 13, my love”, a scris Giulia Anghelescu pe Instagram.