Hailey Bieber a avut o reacție neașteptată după ce a fost acuzată că ar fi La început, părea pregătită să răspundă dur. Totuși, a surprins prin calm și eleganță. Totul a pornit de la un val de comentarii răutăcioase și troli care i-au criticat înfățișarea și feminitatea.

În podcastul , discuția a luat o turnură neașteptată. Când a fost întrebată despre ura constantă de pe rețelele sociale, Hailey a renunțat la zâmbet. Tonul ei s-a transformat brusc, iar atmosfera din studio s-a schimbat.

Mulți se așteptau ca ea să izbucnească, poate chiar să dea o replică acidă. Preț de o secundă, părea pregătită să răspundă atacurilor. Alta e să fii judecat pentru felul în care arăți. Dar atunci când ți se pune la îndoială identitatea, rana e mai adâncă. Apoi, cu o voce calmă, a spus doar: „Oamenii încearcă să fie răutăcioși când spun «Arată ca o persoană trans»”

În loc să răspundă impulsiv, Hailey a ales să dezarmeze situația prin inteligență. A privit provocarea în față și a spus: „Iar eu mă întreb: de ce credeți că asta e o jignire?”. Cuvintele ei au schimbat instant atmosfera. A continuat ferm, dar cu o naturalețe dezarmantă: „Unele dintre cele mai frumoase femei și cei mai frumoși bărbați din lume sunt trans”. A încheiat simplu: „Nu consider asta o ofensă, deloc.”

Cum au reacționat fanii după apariția lui Hailey în podcast

Comentariile fanilor au fost copleșitor de pozitive și pline de entuziasm. Mulți au spus că ar putea s-o asculte ore întregi vorbind. Alții au remarcat cât de naturală și autentică a fost în această discuție. „Este primul interviu în care chiar o văd pe ”, a comentat un fan încântat.

O altă reacție a lăudat modul în care a demontat folosirea cuvântului „trans” ca insultă. Pentru mulți, momentul a fost o dovadă de maturitate și empatie sinceră. Admiratorii au numit-o „cea mai dulce”, „o regină” și „o persoană incredibil de autentică”. Multe comentarii au apreciat energia pozitivă și atitudinea optimistă a lui Hailey.