Acasa » Monden » Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”

Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”

Ana Beatrice
07 oct. 2025, 12:22
Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
Sursa Foto: Instagram- horiabrenciu
Cuprins
  1. Ce spune Horia Brenciu despre debutul său în televiziune
  2. Cum a început drumul lui Horia Brenciu spre succes

Horia Brenciu, mărturisire emoționantă după 32 de ani de carieră! Artistul a împărtășit cu fanii, pe rețelele sociale, un moment cu totul special, care i-a marcat începuturile și i-a schimbat definitiv drumul în viață. La mai bine de trei decenii de la debutul său în televiziune, Horia Brenciu a rememorat cu profundă emoție clipa în care a pășit pentru prima dată într-un platou TV.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Horia Brenciu (@horiabrenciu)

Ce spune Horia Brenciu despre debutul său în televiziune

Horia Brenciu a revenit cu emoție la momentul care i-a schimbat destinul și i-a deschis drumul spre celebritate, povestind despre debutul său în televiziune, în cadrul emisiunii-concurs „Robingo”, difuzată la TVR.

Artistul a rememorat începuturile carierei sale, descriind cu nostalgie curajul și entuziasmul care l-au însoțit în acel moment decisiv: „În 1993, acum 32 ani începeam aventura mea în televiziune, la TVR, ca prezentator, cu prima emisiune concurs cu licență internațională din România, Robingo. A fost cea mai bună și nebună decizie pe care am luat-o, lăsând în urmă toată copilăria și adolescența mea din Brașov pentru necunoscutul București. Vă doresc un octombrie plin de amintiri frumoase!”

Cum a început drumul lui Horia Brenciu spre succes

Născut în 1972, la Brașov, Horia Brenciu a arătat încă din adolescență o înclinație puternică spre artă și spectacol. A urmat cursurile Colegiului Național „Andrei Șaguna”, iar pasiunea pentru muzică l-a condus către Școala Populară de Artă, unde a studiat pianul și canto, punând bazele formării sale artistice.

Hotărât să-și urmeze visul, acesta s-a mutat la București, unde a absolvit Academia de Teatru și Film, o experiență care i-a deschis drumul către scenă și televiziune. Datorită talentului, carismei și energiei sale inconfundabile, Brenciu s-a impus rapid în atenția publicului și a producătorilor TV. Primele sale apariții de succes, „Tip Top Minitop” și „Kiki Riki Miki”, l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați prezentatori ai anilor ’90.

