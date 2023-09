Horia Moculescu, declarații despre stânjenitorul moment de la Festivalul Mamaia, în care Loredana Groza s-a pus în genunchi în fața sa

Horia Moculescu a comentat petrecut pe scena Festivalului Mamaia, când Loredana Groza s-a pus în genunchi în fața sa, ca să-i sărute picioarele.

Loredana, în genunchi în fața lui Horia Moculescu, la festivalul Mamaia

Horia Moculescu și Loredana Groza au susținut un recital pe scena festivalului. Cântăreața a vrut să-i mulțumească celebrului compozitor pentru activitatea sa și a ales să facă acest lucru punându-se în genunchi în fața lui.

„Aștept de foarte mulți ani acest moment. În seara aceasta, visul meu se împlinește și nu am cuvinte să mulțumesc Universului, muzicii că pot să-l am alături de mine, pentru prima oară, pe marele, imensul artist Horia Moculescu”, a spus Loredana.

Atunci, cântăreața s-a pus în genunchi în fața muzicianului și au cântat melodia „Și dacă”, moment care s-a încheiat cu o îmbrățișare.

„Este mai mult decât un guru al muzicii românești. Îți mulțumesc, Horia!”, a mai spus Loredana Groza.

Reacția lui Horia Moculescu după ce Loredana Groza s-a pus în genunchi în fața lui

Întrebat de despre această scenă, compozitorul a răspuns: „Poate că, da, că a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar, nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor”.

Horia Moculescu s-a referit și la artiștii care nu au vrut să vină la festival: „Au fost orgolii, inițial au fost alți organizatori, apoi, după licitație, au venit alții, cu alți artiști. Cine a lipsit din orgoliu sau din oricare alt motiv a trădat muzica ușoară românească. Eu am dorit să fiu pe scenă, zeci de ani la rând am reprezentat muzica ușoară românească. Când să mai vin? Poate că anul viitor nu îl mai prind, nu știe nimeni nici ce se va mai întâmpla mâine”.