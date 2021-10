Iată cicatricea cu care a rămas pe faţă Cristina Joia, de la „Visuri la cheie” (Pro TV), după ce a fost atacată la supermarket!

Cristina Joia șoca întreaga țară în urmă cu nouă luni, când a fost agresată într-un supermarket din Capitală. Desginerul de la Visuri la Cheie a suferit mai multe intervenții în zona nasului, după ce a fost lovită cu brutalitate de către o altă femeie, într-un magazin din București.

În prezent vedeta de la Pro TV s-a refăcut și nu își ascunde cicatricea de la nas. Cristina Joia a renunțat la mască și a arătat lumii întregi cum arată, la nouă luni de la momentul în carea gost agresată.

Vedeta a povestit, cu amărăciune, faptul că în România poți fi mutilat în public, iar agresorul să nu pățească nimic, într-un interviu acordat recent pentru Libertatea.

Cicatricea cu care a rămas pe față Cristina Joi, după ce a fost atacată în supermarket

Crisina Joia, designerul de la Visuri la Cheie a suferi mai multe intervenții în zona nasului, după ce a fost agresată. Recent, ea a publicat o fotografie în mediul olnine cu cicatrice pe care o are în urma incindetului din București.

„Cicatricea nu face decât să vă pună mai mult în valoare pentru cine vă cunoaște. Pentru cine știe prin ce ați trecut, o recunoaște ca urmă a unei agresiuni care n-are nimic cu omenescul și din care mulți sperăm că v-ați recuperat atât cât e posibil!”, i-a scris un internau vedetei de la Pro TV.

Cum a depăși Cristina Joia experiența din supermarket

În urmă cu nouă luni, vedeta de la Pro TV a fost agresată într-un supermarket din București, de o femeie căreia îi atrăsese atenția că a parcat neregulamentar. Aceasta din urmă a devenit violentă și a lovito pe arhitecta de la Visuri la Cheie, leziune ce a avut nevoie de mai multe intervenții pentru a se vindeca.

„A fost dureros să văd ce a declanșat ridicarea unui ștergător, șocul loviturii, tot sângele acela care nu se mai oprea, lipsa de reacție a oamenilor din magazin. Îmi amintesc că îmi pipăiam nasul și jumătate era în dreapta, spre obraz și nimeni nu suna la salvare.

Apoi spitalul și șirul operațiilor. Procesul a fost traumatizant în sine pentru că, deși am făcut tot ce a ținut de mine, nu am dat declarații în presă, am refuzat toate invitațiile televiziunilor, pentru a nu influența cu nimic, am fost acuzată că m-am folosit de presă, deși nu am făcut asta.

Cred că am auzit „o simplă lovitură” de zeci de ori. Pentru mine a fost o mare uimire să primesc atâtea mesaje de încurajare, am simțit susținerea oamenilor care au rezonat cu mine și am realizat că sunt multe voci care au fost reduse la tăcere și care au trăit experiențe asemănătoare, așa că nu simt că trebuie să devenim nepăsători sau să ne pierdem umanitatea, valorile”, a povestit ea, pentru Libertatea.