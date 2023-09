Îl mai ții minte pe Gigel Frone? Ce s-a ales de fostul concurent de la Românii au Talent: „Aș vrea să mai cânt / Nu prea mă mai ajung cu banii”

Cu 11 ani în urmă, Gigel Frone a impresionat publicul în emisiunea „Românii au Talent” de la Pro TV. Deși nu mai este în atenția publicului de ceva vreme, continuă să cânte la evenimente, dar se confruntă cu probleme financiare în ultima perioadă.

Gigel Frone, singur la 55 de ani

La vârsta de 55 de ani, Gigel Frone, acesta a declarat într-un interviu că trăiește o viață liniștită și că nu și-a găsit încă partenera potrivită. El spune că se încredințează în voia Domnului și se concentrează , printre care organizarea unui târg în luna viitoare.

„Nu mi-am găsit aleasa inimii, m-am cam plictisit să tot caut, nu mi-am găsit nimic, când o vrea Dumnezeu. Am împlinit 55 de ani, dar nu e grav că sunt singur, nu sunt unicul burlac, din România, la vârsta asta. Alții au fost căsătoriți și acum sunt despărțiți, deci sunt tot singuri. Eu mă concentrez pe noile proiecte și apoi mai vedem cu viața personală. O să organizez un târg de afaceri, pe 6 octombrie, am proiecte de muzică ușoară, de modă și film”, a spus Gigel Frone.

Fostul concurent de la Românii au Talent are probleme cu banii

Fostul concurent de la Românii au Talent a dezvăluit că nu mai primește invitații la televizor de ceva timp și se gândește să revină în atenția publicului cu ceva nou. Situația financiară nu este stabilă, așa că își dorește să aibă mai multe evenimente în localuri și să participe la petreceri pentru a strânge bani, fără a avea un onorariu fix. Chitara sa, cu o valoare sentimentală specială, a fost un cadou de la prezentatorul Cătălin Măruță.

„Chitara are o valoare sentimentală, mi-a dăruit-o , scrie Happy Hour pe ea, e cumpărată dintr-un magazin. E bună, e de calitate. Aș vrea să mai cânt prin localuri, la petreceri, ca să mai strâng și eu ceva bani, nu prea mă mai ajung cu banii. Aștept invitații. Nu am un onorariu fix, mă socotesc eu cu cei care mă invită, în funcție de program, de locul desfășurării. Nu am mari secrete privind întreținerea vocii. Seara, înainte de culcare, mai beau câte un ceai calduț, de fructe”, a spus Gigel Frone, pentru .