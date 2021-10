Pro TV va produce din nou, din primăvară, un show ce a scris istorie în România. MasterChef revine la postul din Pache Protopopescu, cu un nou juriu. Chef Joseph Hadad, Chef Foa și Chef Radu Dumitrescu sunt specialiștii care vor juriza preparatele celor înscriși în cel mai cunoscut show culinar.

Chefii sunt pregătiți să descopere cel mai bun bucătar. Au stiluri diferite, însă, împreună, sunt combinația perfectă pentru a găsi următorul câștigător MasterChef România.

Cum arată acum Chef Foa, în Galeria Foto de AICI

Chef Foa se întoarce la Pro TV

Aşadar, Chef Foa se întoarce la Pro TV, unde a mai fost tot jurat la MasterChef. Dar, de când lipsit de pe ecrane, cel pe care, în buletin, îl cheamă Florin Scripcă şi-a schimbat look-ul. Tânărul bucătar și-a lăsat barbă și părul lung, dar mai ales și-a schimbat complet stilul vestimentar. Outffit-urile lui excentrice relevă exact starea lui de spirit și inventivitatea din bucătărie.

Chef Foa s-a arătat încântat că se întoarce la MasterChef. „Mă bucur să revin la MasterChef acum, într-un moment în care pasiunea pentru gătit a cuprins toată România. În ultimul an, am senzația că sunt într-o bucătărie imensă, care fierbe de forfortă să scoată cele mai bune preparate. Sub această presiune descoperi cele mai bune talente. Cam așa cred că va fi noul sezon MasterChef.

Mai mult, având în vedere partenerii de jurizare pe care îi am, va fi senzație. De Joseph mă leagă multe amintiri, iar cu Radu am avut chimie de la primele probe pentru filmări. Fiecare dintre noi are abordări diferite ale bucătăriei, așa că tot acest proces va fi foarte interesant atât pentru noi, dar mai ales pentru concurenți”, a spus Chef Foa.

Cine este Chef Foa?

Florin Scripcă are 38 de ani și și-a făcut ucenicia la Londra, iar prima dată a lucrat într-un restaurant italian. El s-a angajat chiar la compania de catering a celebrului bucătar Jamie Oliver. Chef Foa a mai lucrat și într-un pub cu o stea Michelin. A studiat în Anglia, Franța și Italia. Apoi, s-a întors în România și și-a deschis propriile restaurante.

Chef Foa și soția sa, Ioana, au devenit pentru prima dată părinți în anul 2018. Ei au împreună un băiețel. Florin Scripcă a mai colaborat cu Pro TV, la Masterchef, între 2014 şi 2017, alături Chef Adrian Hădean şi Chef Patrizia Paglieri.