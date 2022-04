Ilinca Vandici, declarații controversate: „Nu puteam să-mi caut un iubit care să mă plimbe cu tramvaiul / Iubirea e mai presus de o fufă, două, trei, care vin, pleacă, stau pentru 10-15 minute”

Ilinca Vandici este de la noi. Aceasta și-a început cariera de aproape două decenii și este gazda emisiunii „Bravo si Stil!” de câțiva ani.

Publicul o apreciază pentru aparițiile sale, iar în ultima perioadă , după mai multe declarații controversate despre rolul pe care o femeie ar trebui să-l aibă în viața unui bărbat.

„Pentru mine bărbatul trebuie să fie stâlpul”

La începutul lunii martie, Ilinca a fost invitată de Damian Drăghici să participe la un podcast. Pasaje din acel podcast , după ce prezentatoarea a susținut că bărbatul trebuie să rămână șmecher, să nu meargă niciodată la cumpărături și nici să nu schimbe scutecele copilului.

„Nu îl trimit la Mega la cumpărături. Nu îl pun să schimbe scutecul copilului. Nu îl pun să se dea cu rolele/patinele prin parc, să nu știu ce. Nu, domnule! Bărbatul e bărbat. El trebuie să fie șmecher, să rămână așa. Aaa, că are și momentele lui cu copilul, treaba lor. O să le aibă și de acum înainte că doar el o să-l ducă la femei, nu eu. Dar pentru mine, bărbatul trebuie să fie stâlpul, da?!”, a declarat Ilinca Vandici.

Prezentatoarea a mai menționat că nu-și închipuie ce ar putea să facă un bărbat ca să nu-l ierte: „Consider că iubirea și familia noastră e mai presus de o fufă, două, trei, care vin, pleacă, stau pentru 10-15 minute”, a mărturisit vedeta.

Ilinca Vandici în podcastul lui Damian Drăghici.

„Nu puteam să-mi caut un iubit care să mă plimbe cu tramvaiul, când eu mă plimbam cu maşina personală. Este de datoria unui bărbat să acopere anumite cheltuieli, de exemplu, o mașină de o sută de mii de euro”, a mai spus Ilinca.

„Dacă eu conduc un anumit tip de mașină, dacă eu îmi permit un anumit tip de apartament, ce ar putea să mă atragă la un bărbat care nu își permite lucrurile astea? De ce? Care e viziunea lui asupra vieții? Dacă până la acea vârstă nu a reușit să aibă o mașină mai șmecheră decât a mea, o casă mai mare decât a mea, haine mai frumoase decât ale mele, vacanțe mai scumpe decât mine, de ce l-aș mai aprecia? De ce l-aș mai iubi?”, a adăugat prezentatoarea.

„Cred că e greșit ca un copil să își judece părinții”

Ilinca Vandici a participat de curând și la emisiunea „40 de întrebări”, prezentată de Denise Rifai pe Kanal D, unde a discutat despre mai multe subiecte, unul dintre ele fiind despre părinții ei, moment care i-a adus multă emoție și vulnerabilitate acesteia.

Prezentatoarea , și a povestit că au fost unele lucruri care i-au lipsit foarte mult timp. La întrebarea dacă și-a judecat tatăl prea aspru pentru felul în care a crescut-o, a reprezentat un moment sensibil pentru aceasta.

„Nu l-am judecat niciodată (n.r. – pe tatăl ei), nu e dreptul meu să fac asta, însă este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat, astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar. Cred că e greșit ca un copil să își judece părinții, cred că e greșit ca un părinte să își judece copiii, cred că fiecare avem libertatea dată de Dumnezeu să ne trăim viața exact așa cum ne dorim”, a declarat prezentatoarea în timpul emisiunii.