Imagine rară cu Victor Pițurcă și soția sa. Cei doi s-au fotografiat alături de Cristina Ich (FOTO)

Victor Pițurcă este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din fotbalul românesc, însă fostul selecționer a apărut destul de rar în spațiul public alături de soția sa, Maria, o prezență discretă, cu care este împreună de peste 30 de ani, potrivit .

Imagine rară cu Victor Pițurcă și soția sa, la o petrecere organizată de Cristina Ich

Victor și Maria Pițurcă au împreună doi copii, iar băiatul lor, Alexandru, fost fotbalist și el, este într-o relație cu Cristina Ich. Cei doi nu au lipsit de la ziua de naștere a nurorii lor, alături de care s-au și fotografiat.

„Și, când te aștepți mai puțin, una dintre cele mai frumoase seri e și mai specială datorită unei așa surprize”, a scris Cristina Ich, soția lui Alexandru Pițurcă, în descrierea care însoțește fotografia cu socrii săi.

Potrivit GSP, Maria Pițurcă a rămas alături de celebrul antrenor în ciuda infidelităților sale. Fostul mare fotbalist a avut o relație extra-conjugală cu fosta balerină Vica Blochina, care i-a fost amantă la începutul anilor 2000. De altfel, cei doi au făcut împreună și un băiat, pe Edan.

„Am făcut copilul după o relație de 16 ani. Dacă aș da timpul înapoi, mi-aș face altfel viața. Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat „Tată, tu m-ai uitat?” Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit”, a declara Vica Blochina, în trecut, potrivit .