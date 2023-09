Cum a pornit frenezia îmbrăcăminții unisex pe TikTok / Motivul pentru care bărbații preferă hainele de damă

Nu de mult, bărbații au adoptat o nouă tendință în modă prin crearea unui stil vestimentar cu îmbrăcăminte de damă. De la vestele fără mâneci până la blazerele supradimensionate, aceștia descoperă că secțiunea pentru femei oferă opțiuni mai variate și mai accesibile. În timp ce moda unisex crește în popularitate, această schimbare poate reflecta o evoluție în industria modei pentru bărbați, arată un reportaj , citat de .

La începutul acestui an, o frenezie de a cumpăra produse unisex a cuprins adepții de îmbrăcăminte masculină de pe TikTok atunci când o serie de videoclipuri a susținut o vestă elastică, fără mâneci, din secțiunea pentru femei a supermarketului american Target.

Astfel, influenceri de sex masculin au accesat platforma pentru a lăuda prețul de 8 dolari, confortul său (grație unui amestec de bumbac/spandex) și modul în care designul completează fizicul masculin. „Este maioul ideal pentru sala de sport”, a declarat Xander Torres, 30 de ani, un chelner din Vancouver și blogger de îmbrăcăminte masculină, într-unul dintre videoclipurile sale. „Felul în care este croită accentuează umerii și pieptul. Mă simt sexy”.

with @Xander Torres trying the target womens tank tops and comparing them against uniqlo. Love em, definitely worth the $8 and dont forget to size up!