În ce a investit Florin Ristei banii câștigați cu trupa „Amicii”: „Mama lui l-a sfătuit bine”

Florin Ristei lua cu asalt topurile alături de alți patru băieți în anii 2000, pe când cânta în trupa Amicii. Piesa „Dana” le-a adus recunoașterea și i-a împrietenit cu câștigurile. și-a investit cel mai bine veniturile obținute. La sfatul mamei sale, profesoară de franceză, și-a luat un apartament, potrivit .

„În cei patru ani de spectacole, cu trupa ”Amici”, am câștigat în jur de 80.000 de euro”

Florin Ristei, fostul membru al trupei Amicii, a dezvăluit cum și-a gestionat veniturile obținute pe parcursul anilor petrecuți în muzică. La sfatul mamei sale, Ristei a făcut o investiție într-un apartament, în timp ce un alt coleg, Edy Iorga, recunoaște că și-a cheltuit câștigurile pe distracții, potrivit sursei citate.

Edy Iorga, fiul lui Leo Iorga și coleg al lui în trupa Amicii, recunoaște că și-a cheltuit banii pe distracții. În ciuda succesului trupei, alegerile sale financiare au fost diferite de cele ale lui Ristei.

„Am făcut niște socoteli și cred că, în cei patru ani de spectacole, cu trupa ”Amici”, am câștigat în jur de 80.000 de euro. Florin Ristei zicea că și-a luat un apartament în Berceni, din ce a câștigat, mama lui l-a sfătuit bine.

Eu, însă, i-am spart pe toți, ca un idiot. Ieșeam în ”Orășelul Copiilor” cu micuții din vecini, îi adunam pe toți din față blocului și plecam în parc. I-am distrat pe toți, iar eu am rămas fără bani și cu facerea de bine. Mi-am luat totuși un telefon, de ultimă generație, iar singura investiție reală a fost într-un computer performant”, a dezvăluit Edy Iorga.

Despărțirea trupei „Amici”

Trupa Amicii s-a destrămat în 2004, iar membrii au luat căi separate. Edy Iorga explică că nu știe exact motivul separării, dar menționează că au rămas în relații bune, chiar dacă nu se pot numi prieteni apropiați.

„Nu știu de ce ne-am despărțit, în 2004, după patru ani de colaborare, varianta oficială ar fi că s-a dorit o schimbare de proiect, a încercat Florin Ristei să facă o trupă cu doi chitariști, dar nu prea a prins.

Cu Florin am rămas în relații bune, ne salutăm, când ne vedem, e mult să spun că am rămas într-o prietenie. Am auzit că are o iubită, Naomi, pe care a cunoscut-o la X-Factor, fostă concurentă, din Anglia. Nu comentez, dragostea și gusturile nu se discută, este alegerea lui”, spune fiul lui Leo Iorga.