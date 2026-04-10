Viorica și Ioniță de la Clejani au vorbit despre starea de sănătate a fiului lor. Fulgy a făcut un live pe Tik Tok, în care a amenințat că aruncă în aer blocul din Sectorul 3 în care locuiește. Tânărul din apartamentul său și , unde acum e internat.

Ioniță de la Clejani: E pe mâna unor medici care sunt buni

„A spus foarte multe vorbe care nu sunt adevărate. (…) În Joia Mare am venit la biserică să ne rugăm pentru Fulgy să îi dea Dumnezeu sănătate. Este la spital, deci nu s-a întâmplat nimic cu el. Este la spital, este pe mâna unor medici care sunt buni. Suntem siguri că după această internare el va fi bine”, a spus Ioniță de la Clejani, potrivit

Iar Viorica de la Clejani a ținut să sublinieze că Fulgy e băiat bun și n-a fost arestat: „Mai vreau să specific ceva. S-a vehiculat că Fulgy este arestat. Fulgy este un tânăr de 28 de ani, nu este un vagabond, nu provine dintr-o familie destrăbălată, e un copil care a învățat bine la școală, un copil care a făcut pian, un copil educat”.

Viorica de la Clejani: Ce a spus el pe Tik Tok a spus pentru show

Ea a mai afirmat că Fulgy n-a vorbit serios când a amenințat că aruncă blocul în aer: „Gazele sunt oprite la Fulgy în apartament, nu au funcționat niciodată pentru că aragazul a fost al fostului proprietar și Fulgy nu gătește, el mănâncă fast food, ceea ce nu e bine, mânăncă în oraș, deci aragazul ăla îl scoatem din ecuație. Ce a spus el pe Tik Tok a spus pentru show”.