În ce stare se află Fulgy, ajuns la Psihiatrie. Viorica și Ioniță de la Clejani au spus ce se întâmplă cu fiul lor: „Am mers la biserică să ne rugăm pentru el”

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 23:52
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ioniță de la Clejani: E pe mâna unor medici care sunt buni
  2. Viorica de la Clejani: Ce a spus el pe Tik Tok a spus pentru show

Viorica și Ioniță de la Clejani au vorbit despre starea de sănătate a fiului lor. Fulgy a făcut un live pe Tik Tok, în care a amenințat că aruncă în aer blocul din Sectorul 3 în care locuiește. Tânărul a fost ridicat din apartamentul său și dus la Spitalul de Psihiatrie Obregia, unde acum e internat.

Ioniță de la Clejani: E pe mâna unor medici care sunt buni

„A spus foarte multe vorbe care nu sunt adevărate. (…) În Joia Mare am venit la biserică să ne rugăm pentru Fulgy să îi dea Dumnezeu sănătate. Este la spital, deci nu s-a întâmplat nimic cu el. Este la spital, este pe mâna unor medici care sunt buni. Suntem siguri că după această internare el va fi bine”, a spus Ioniță de la Clejani, potrivit SpyNews.

Iar Viorica de la Clejani a ținut să sublinieze că Fulgy e băiat bun și n-a fost arestat: „Mai vreau să specific ceva. S-a vehiculat că Fulgy este arestat. Fulgy este un tânăr de 28 de ani, nu este un vagabond, nu provine dintr-o familie destrăbălată, e un copil care a învățat bine la școală, un copil care a făcut pian, un copil educat”.

Viorica de la Clejani: Ce a spus el pe Tik Tok a spus pentru show

Ea a mai afirmat că Fulgy n-a vorbit serios când a amenințat că aruncă blocul în aer: „Gazele sunt oprite la Fulgy în apartament, nu au funcționat niciodată pentru că aragazul a fost al fostului proprietar și Fulgy nu gătește, el mănâncă fast food, ceea ce nu e bine, mânăncă în oraș, deci aragazul ăla îl scoatem din ecuație. Ce a spus el pe Tik Tok a spus pentru show”.

Probleme neașteptate în familia Cristina Cioran, chiar înainte de sărbători. Ce i s-a întâmplat fostei prezentatoare TV
Monden
Probleme neașteptate în familia Cristina Cioran, chiar înainte de sărbători. Ce i s-a întâmplat fostei prezentatoare TV
Cum îl ajută Eugenia Șerban pe fiul ei să scape de dependența de droguri: „Indiferent ce mi-ar face, îl iubesc necondiționat”
Monden
Cum îl ajută Eugenia Șerban pe fiul ei să scape de dependența de droguri: „Indiferent ce mi-ar face, îl iubesc necondiționat”
Anisia Gafton și Serghei vor deveni părinți: „Nu, nu suntem deloc speriați” (FOTO)
Monden
Anisia Gafton și Serghei vor deveni părinți: „Nu, nu suntem deloc speriați” (FOTO)
Ramona Olaru a părăsit România de Paște. Vedeta a ales o destinație exotică alături de partenerul ei
Monden
Ramona Olaru a părăsit România de Paște. Vedeta a ales o destinație exotică alături de partenerul ei
 Claudia Pătrășcanu, rămâne fără copii de Paște: „Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare”
Monden
 Claudia Pătrășcanu, rămâne fără copii de Paște: „Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare”
Mircea Solcanu, un Paște diferit. Obiceiul emoționant pe care îl păstrează după pierderea mamei
Monden
Mircea Solcanu, un Paște diferit. Obiceiul emoționant pe care îl păstrează după pierderea mamei
Alina Pușcaș a ales un Paște diferit anul acesta. Vedeta renunță la mesele tradiționale pregătite acasă
Monden
Alina Pușcaș a ales un Paște diferit anul acesta. Vedeta renunță la mesele tradiționale pregătite acasă
Pepe, despre tradițiile de Paște: „În Vinerea Mare țin post negru. Sărbătorile perfecte sunt doar în familie!”
Monden
Pepe, despre tradițiile de Paște: „În Vinerea Mare țin post negru. Sărbătorile perfecte sunt doar în familie!”
Ce făcea Adi Nartea cu Andreea Raicu într-o reclamă, înainte să devină celebru: „O luam, o dansam și făceam piruete””
Monden
Ce făcea Adi Nartea cu Andreea Raicu într-o reclamă, înainte să devină celebru: „O luam, o dansam și făceam piruete””
Alexandru Rogobete, laude pentru Dana Budeanu: „Este un om echilibrat, o persoană importantă în viața mea”
Monden
Alexandru Rogobete, laude pentru Dana Budeanu: „Este un om echilibrat, o persoană importantă în viața mea”
