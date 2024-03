Inna și-a cumpărat apartament la malul mării. Cum s-a pozat pe șantier

un mare anunț pe rețelele de socializare. Ea și-a cumpărat un apartament la malul Mării Negre și nu a ratat această ocazie pentru a face o ședință foto în șantier.

Inna va pleca în turneu în America

româncă ce este cunoscută la nivel internaționa. În curând, va merge într-un turneu în America, scrie

„America este un teritoriu după care au am tânjit foarte mult și la un moment dat îmi era adresată întrebarea: «Ce planuri de viitor ai sau ce ai mai vrea să faci?». Și îmi doream foarte mult să am o piesă de locul 1 în America.

Am avut, dar recunosc că nu s-a mai întâmplat de atunci. Însă Europa și celelalte teritorii răspund foarte bine. Însă cum America este creată și alcătuită din cetățeni români, spanioli, turci, nemți, mexicani. Am deschidere foarte mare acolo și mă primesc cu drag, chiar dacă piesele mele nu sunt locul 1 acum în America. Turneul înseamnă 10 zile pline de concerte. Foarte multă călătorie între concerte, foarte multe repetiții. Am o echipă care mă sprijină mereu. Abia aștept să fim pe scenă și să ne bucurăm”, a spus artista.

Ce poze și-a făcut cântăreața pe șantier

Artista a făcut, recent, o investiție la malul mării, unde și-a cumpărat un apartament în Mamaia Nord. Apartamentul se află într-o clădire cu 15 etaje și va avea vedere către Marea Neagră și lacul Siutghiol.

Chiar dacă apartamentul nu este finalizat, artista a vrut să își facă o ședință foto pe șantier, ea fiind îmbrăcată foarte elegant.

„Primul foto shooting de pe terasa apartamentului meu din Mamaia arată așa. Când e gata vă chem la un drink. Mă laud și cu vecini faimoși, așa că facem și o sesiune de autografe”, a scris Inna pe Instagram.

Decizia Innei vine la câteva zile după ce Antonia a anunțat că ea cu Alex Velea și-au cumpărat un apartament în Mamaia Nord. Astfel, Inna va fi vecină cu ei, dar și cu Shelly și Codin Maticiuc.

„Iubesc marea, așa că mi-am îndeplinit un vis. Împreună cu Alex avem un apartament în blocul Marina Tower. Și avem și super vecini: Inna, Selly (Andrei Șelaru), Bromania (Matei Dima) și Codin Maticiuc”, a spus Antonia într-o filmare pe Instagram.