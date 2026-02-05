Fotografiile și filmările surprinse recent de paparazzii , cu Ruxandra Luca și un medic căsătorit, în timp ce se aflau într-o situație intimă pe bancheta din spate a unei mașini, într-o benzinărie, au declanșat un val uriaș de reacții în online. În doar câteva ore, imaginile au circulat masiv pe TikTok, Instagram și Facebook, generând mii de comentarii, distribuiri și dezbateri aprinse.

Cum au reacționat internauții pe rețelele sociale când au văzut imaginile cu Ruxandra Luca

Online-ul a fost rapid inundat de opinii. De la mesaje ironice și glume virale, până la critici extrem de dure, majoritatea reacțiilor au mers în direcția condamnării gestului, mai ales prin prisma expunerii într-un spațiu public. Pentru mulți, șocul a fost cu atât mai mare cu cât Ruxandra Luca este percepută drept o figură publică asociată cu discursuri despre familie și .

Printre comentariile apărute se numără:

„Asta e aia care dă lecții de parenting la Răzvan și Dani? Frumos, ce o să zică mai ales fiul ei care este licean.”

„Ce prestanță… demnitate zero… în mașină? Ziua în amiaza mare? Nu are și ea standarde? Dacă tot face… să fie la hotel.”

„«Frumoase» imagini pentru copiii ei. Nu înțeleg de ce a plecat poliția fără să-i amendeze.”

Ce rol a jucat umorul în acest scandal monden

Ca în orice subiect care explodează în online, ironia nu a întârziat să apară. Meme-urile, glumele și replicile acide au fost preluate și amplificate de utilizatori, transformând momentul într-un subiect viral:

„Bravo lor, când e dragoste nu contează hotelul.”

„Dacă pacienta e ok și operația a fost reușită, atunci e și mai ok. La mai multe «operații».”

„Acum nu o să mai fie nici el căsătorit.”

Chiar și o firmă de turism a intrat în jocul ironiei:

„Venim în ajutorul celor doi îndrăgostiți și le oferim gratuit o noapte de cazare la un hotel de 5 stele din București.”

De ce a stârnit controverse apelul la 112 inițiat de Ruxandra Luca

Un alt punct sensibil care a aprins discuțiile a fost apelul la 112 efectuat de Ruxandra Luca. Mulți internauți au criticat gestul, considerând că astfel de situații pot încărca inutil sistemul de urgență:

„A apelat la 112 că ce???”

„Ca să încarce sistemul aiurea… poate cineva chiar avea nevoie de ajutor urgent… poate câteva secunde în plus salvează viața unui om.”

Au existat și mesaje de empatie?

Deși minoritare, au apărut și reacții care au făcut apel la empatie și la evitarea judecăților publice. Unii utilizatori au atras atenția asupra impactului emoțional pe care un astfel de scandal îl poate avea asupra unei persoane publice și asupra copiilor acesteia:

„Doamne, săraca… Nu e bine să judeci. Nu pot să îmi imaginez cum se mai ridică mâine din pat și cum își găsește puterea să își vadă copiii.”