Magnatul bihorean Ioan Micula l-a dat în judecată pe Sorin Grindeanu, liderul PSD. Procesul a fost înregistrat la Tribunalul Bihor miercuri, 1 aprilie. Afaceristul a declarat că va cere despăgubiri de „câteva sute de mii de euro” și că politicianul „are din ce să le plătească”.

Micula: Grindeanu a spus minciuni și bazaconii

Este vorba despre o acțiune în răspundere delictuală declanșată de Ioan Micula în nume personal.

Afaceristul îl acuză pe președintele Camerei Deputaților că a spus „minciuni” și „bazaconii”.

„Nu permit unor neisprăviți să ne înjure. Vom face acest lucru de fiecare dată când noi sau companiile noastre sunt defăimate”, a declarat Ioan Micula, pentru Bihoreanul.

De la ce a pornit conflictul

Ioan Micula s-a supărat după ce Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru G4Media, că plata unor despăgubiri de 400 de milioane de euro către grupul Micula s-ar fi făcut „pe un șervețel”, în biroul fostului premier Ludovic Orban.

Grindeanu a încercat astfel deficitul bugetar uriaș al țării: „Vă spun vreo 2 miliarde care stau fiindcă un fost prim-ministru liberal, pe colțul mesei de prim-ministru, în biroul său, pe un șervețel, a considerat necesar că trebuie să cheme funcționari din Ministerul Finanțelor, cu oamenii de afaceri de față, să-i oblige într-un fel să plătească 400 și ceva de milioane de euro către acei oameni de afaceri”.

Ce a spus Micula despre despăgubiri: Mă mir că Orban nu l-a dat în judecată

În schimb, Ioan Micula spune suma primită drept despăgubire e rezultatul unui proces internațional câștigat după 10 ani.

„Firmele noastre au plătit 4 milioane de salarii de când suntem în România. Respectăm legislația acestei țări, care trebuie să respecte, la rândul ei, hotărârile judecătorești. Plata din 2019 a fost făcută de Guvern pentru a stinge titlurile executorii emise în baza deciziei Curții de Arbitraj de la Washington, după un litigiu care a durat mai bine de un deceniu”, a declarat Ioan Micula, pentru

Magnatul consideră că Grindeanu a „scornit prostii” și că trebuie să răspundă financiar pentru ele: „Efectiv, a scornit prostii, a spus minciuni, bazaconii, și ne-a defăimat pe mine și pe angajații noștri. Eu mă mir că domnul Orban nu l-a dat în judecată. Nu permit unor neisprăviți să ne înjure. Vom face acest lucru (deschide procese – n.r.) de fiecare dată când noi sau companiile noastre sunt defăimate”.