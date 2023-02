Ioana Blaj face sport constant, mergând la sala de sport chiar și noaptea: „Am luat 7 kilograme și nu mai puteam să mă uit în oglindă”

Într-un interviu acordat recent, Ioana Blaj a vorbit despre secretele siluetei sale, susținând că merge regulat la antrenamente în sala de sport și acordă o atenție deosebită regimului alimentar.

În perioada pandemiei, aceasta spune că a acumulat câteva kilograme în plus, așa că a decis să facă o schimbare în acest sens. Pentru că își petrecere majoritatea timpului pe platourile de filmare, Ioana Blaj recunoaște că merge la sală în diferite momente ale zilei, inclusiv noaptea.

Ioana Blaj merge la sală și noaptea

Ioana Blaj are o carieră impresionantă în actorie. În prezent, aceasta face parte din distribuția serialului „Lia – soţia soţului meu”, acolo unde o joacă pe Alice, soţia lui Petru Vornicu. Într-un interviu recent, aceasta a vorbit despre modul în care se menține în , mărturisind că perioada pandemiei i-a dat mari bătăi de cap. Cât a stat izolată la domiciliu, Ioana Blaj s-a îngrășat șapte kilograme, așa că și-a făcut un abonament la o sală de fitness.

Ioana Blaj merge la sală și pe timpul nopții. Actrița recunoaște că programul ei este destul de aglomerat în această perioadă, având în vedere că de dimineață până seară se află la filmările pentru serialul „Lia – soţia soţului meu’. Deși are puțin timp liber, aceasta face tot posibilul să meargă regulat la sala de sport.

„Am fost slabă și în timpul sarcinilor, în cea de-a doua am luat cam multe kilograme, de care am scăpat foarte repede. În timpul pandemiei am luat 7 kilograme și nu mai puteam să mă uit în oglindă. M-am apucat de sport intens. Stând acasă, am gătit, am făcut de toate. Ideea e că după aceea m-am apucat serios de sport și asta m-a salvat, m-a pus pe linia de plutire și acum mă mențin

Am avut antrenor personal, acum, de când am început filmările mi-e cam greu să ajung la sală, dar fac tot posibilul după filmări: seara, noaptea, când mai am câte o dimineață liberă. Am norocul să am sala fix în complexul în care locuiesc, adică doar cobor din casă direct în sală, e program nonstop”, a declarat aceasta, potrivit .

Ioana Blaj: „Încerc să mănânc cât mai curat”

Ioana Blaj a recunoscut că nu dispune de suficient timp pentru a-și pregăti meniul zilnic, motiv pentru care apelează la serviciile unei firme de catering. Totuși, actrița are grijă ca regimul ei să fie echilibrat și cât mai sănătos.

„Încerc să mănânc cât mai curat. La filmare e mai greu și e greu mai ales pentru că plec dimineața și mă întorc seara. În mod normal, dacă aș fi avut măcar dimineața liberă, aș fi apucat să-mi iau ceva gătit, dar . Când am timp îmi pregătesc de acasă, când nu, mănânc mâncarea de la catering. Încerc să nu combin proteina cu carbohidrați”, a adăugat actrița.