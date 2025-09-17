Invitată recent într-un podcast, Ioana Ginghină a vorbit despre este una dintre cele mai mari provocări ale vieții: aceea de a fi mamă. Actrița a dezvăluit cum s-a schimbat relația cu fiica sa, Ruxandra, de când este adolescentă, dar și ce greșelile a făcut ca părinte.

Cum a afectat-o pe Ruxandra lipsa de comunicare a tatălui ei

Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină și a lui , are 17 ani. Pentru că este la doar un an distanță de a deveni adult, mama sa și-a propus să o responsabilizeze și să-i dea libertate deplină de decizie. Se pare că acest lucru nu a fost interpretat pozitiv de tânăra, însă Ioana Ginghină își asumă riscul de a-și supăra fiica, cu scopul de a o încuraja să ia propriile ei hotărâri în viață.

„Trecem printr-o perioadă destul de nasoală acum pentru că tatăl ei s-a căsătorit și nu i-a spus și, cumva, are foarte multe accese de furie pe el, dar el nu e în zonă, deci cea care le încasează sunt eu. De exemplu, ea vine și mă întreabă «pot să fac aia?», eu îi răspund «fă ce vrei tu», ea începe «așa, ignoră-mă și tu ca tata, fii și tu la fel» și începem un scandal de nici nu știu din ce ne-am luat. Nu se întâmplă des, dar se întâmplă o dată la lună. Mă ține la discuții, despică firul în patru.

Eu nu prea mai spun «nu» acum. Îi și spun: «Ai 17 ani, într-un an ești adult. Hai, fă lucruri și vedem ce iese». Îmi pare rău că nu am făcut-o mult mai din timp. Eu am greșit foarte mult. Trebuia să îi zic mult mai mult «da, fă ce vrei tu», ca să se dea de mai multe ori cu capul, ca să înțeleagă niște lucruri până acum”, a recunosc Ioana Ginghină, în podcastul „Mom”, moderat de .

Ce crede Ioana Ginghină că a făcut greșit în rolul de mamă

Ioana Ginghină recunoaște că a greșit de multe ori în relația cu fiica sa. Vedeta susține că, încercând să o ajute, a preluat mare parte dintre responsabilitățile din casă, fapt pentru care Ruxandrei îi este dificil acum, la 17 ani, să facă anumite treburi. Însă, actrița este de părere că cei mai mulți părinți din generația ei au procedat similar, afectându-le, fără să vrea, capacitatea copiilor de a se descurca independent.

„Sunt multe lucruri la care ai senzația că o ajuți dacă le faci tu în locul ei, dar, de fapt, am dezvoltat o generație de copii cu handicap, cu handicap de a fi în societate, de a se descurca în societate. Lasă-ți copilul acum cu o hartă, nu în străinătate, în București, și îți garantez că nu o să fie așa de deștept pe cum erai tu la vârsta lui. E o capcană chestia asta cu «ce deștepți sunt copiii în ziua de azi». Nu, au informații, dar au informații de suprafață, ei, de fapt, în profunzime sunt destui de goi. Dar dacă îi lași în pădure, mor acolo, iar noi nu am fi murit. Am fost crescuți să ne descurcăm în viață”, a declarat Ioana Ginghină.

Ce i-a spus Ioana Ginghină Ruxandrei despre droguri

Ioana Ginghină și Ruxandra au o relație specială, în ciuda micilor conflicte care se mai nasc între ele. Drept dovadă, în cadrul podcastului, actrița a povestit o conversație pe care a avut-o cu fiica ei, pe tema drogurilor.

„Eu nu pot să fiu atât de naivă și mă duc să vorbesc cu ea. Eu am început discuția și i-am zis: «Eu sunt conștientă că tu o să iei o dată o substanță interzisă. Nu sunt absurdă, eu știu clar că tu o să încerci, că e acum, că e peste 3 ani, tu o să încerci. Tu trebuie să înțelegi că eu sunt mama ta și orice se întâmplă, eu sunt acolo, dar vreau să se întâmple cât mai târziu. Să nu crezi că eu sunt vreo naivă de mamă care crede că dacă te-ai dus în Amsterdam, te-ai dus să vizitezi vreun muzeu»”, a povestit Ioana Ginghină.