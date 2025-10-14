Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în urmă cu . Cu toate acestea, Alexandru încă este subiect de discuție pentru fosta soție. Aceasta a explicat de ce nu poate să treacă peste el.

„Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol?”

În mediul online, au existat unele persoane care s-au întrebat de ce nu poate Ioana Ginghină să treacă peste fosta relație deși s-a terminat cu ani în urmă. Aceasta a venit cu un răspuns.

„Vă răspund celor care vă tot întrebați prin comentarii: „Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?”, spus aceasta, conform Viva.

„Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadopol, care întreabă destul de des, să știți, „De ce mama tu și tata nu? De ce Cristi, care este un străin, și tata nu?”. De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”, a adăugat ea.

Fiica lui Papadopol, supărată pe acesta

Ioana Ginghină a mărturisit că fiica ei și a lui Alexandru Papadopol suferă, în urma deciziei tatălui de a se recăsători.

„Eu în continuare sunt foarte supărată. La mine nu mai există cale de dialog. Ruxi e mare, e alegerea ei, nu mai am nevoie de ce să fiu intermediar. Are foarte multă furie, n-am văzut așa. Se liniștise. De vara trecută s-a liniștit”, a mărturisit Ioana Ginghină, într-o apariție în podcastului moderat de Teo Trandafir.

Actrița spune că fiica ei a aflat de căsătoria tatălui cu o altă femeie din presă.

„Ea a fost la el… Eu am fost plecată cu Cristi în Malaezia. Ea a stat cu ei acolo și nu i-au zis că vor să se căsătorească. Cumva, asta a fost supărarea, a stat cu ei… Puteau să îi spună sau măcar că se gândesc să vadă reacția”, a adăugat Ioana Ginghină.