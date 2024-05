Ioana Ginghină, dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care medicii i-au provocat nașterea, în luna a cincea: „Am văzut pe ecran cum copilul are malformații. A fost cumplit” (FOTO)

Ioana Ginghină a rememorat clipele traumatizante în care a pierdut o sarcină. Medicii au trebuit să-i provoace nașterea, în luna a cincea, după ce ecografiile au arătat că fătul suferea de malformații.

Experiența a fost traumatizantă și pentru Alexandru Papadopol, soțul ei de atunci. La câțiva ani distanță, ei au devenit părinții unei fete. . Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol în 2019.

Ioana Ginghină, despre nașterea provocată în luna a cincea

„Înainte de Ruxandra, am avut o sarcină pe care am dus-o până în luna a cincea, când m-am dus la ecografie și s-a descoperit faptul că copilul are malformații, adică am văzut pe acel ecran cum copilul are malformații. Nu am crezut prima părere, ne-am dus la alt doctor, nici nu am putut să mai fac avort și a trebuit să mi se provoace nașterea și a fost cumplit, pentru că o săptămână a trebuit să stau în spital ca să-mi provoace nașterea. A fost foarte greu”, a spus Ioana Ginghină la Pro TV, potrivit

Alexandru Papadopol, afectat de sarcina pierdută de Ioana Ginghină

Ea a povestit și cât de greu i-a fost atunci lui Alexandru Papadopol: „Bărbatului îi este cel puțin la fel de greu, dacă ție, ca femeie, îți zice doctorul ce trebuie să faci, bărbatul de lângă tine e foarte frustrat că nu poate face nimic. Țin minte că în perioada aia îl vedeam pe Alexandru cum se uită pe ecranul acela cu malformațiile și îmi zicea mie doctorul „Doamnă, dumneavoastră pare că ați înțeles’, el nu putea să proceseze că e gata, trebuie să renunțăm, după ce în 5 luni am cumpărat haine, am căutat nași. Știa toată presa, toată lumea”.