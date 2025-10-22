B1 Inregistrari!
Ioana Ginghină: „Niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața". Cum le răspunde celor care au criticat-o pentru dansul provocator

Selen Osmanoglu
22 oct. 2025, 20:21
Ioana Ginghină a dansat pe tocuri. Sursa foto: Captură video - Ioana Ginghină / Facebook
Cuprins
  1. O pasiune controversată
  2. „Atât de limitați…”
  3. „Eu sunt foarte mândră de mine”
  4. „Niște triste”

Ioana Ginghină a postat recent un videoclip pe rețelele sociale în care dansa provocator. Criticii nu au încetat să apară în comentarii, însă Ioana a venit și cu un răspuns. Iată ce a declarat aceasta!

O pasiune controversată

Ioana Ginghină a mărturisit că are o nouă pasiune: dansul pe tocuri. Aceasta s-a filmat și postat pe internet, iar mulți dintre internauți au criticat-o.

Ea a venit cu un răspuns, contactată de Click. Aceasta își consideră criticii din mediul online niște oameni „limitați”.

„Atât de limitați…”

„Comentariile au fost mai multe pro, decât de hate( n.r: ură). Dar, dacă oamenii sunt atât de limitați, ca să nu zic proști, și nu înțeleg că vârsta nu contează și că pot să am un hobby și, dacă vreau, și la 80 de ani să dansez tot o să dansez”, a spus Ioana, pentru Click.

„Doi ar fi faptul că sunt actriță și orice aptitudine nouă în viața mea mă face să am o paletă mai largă de roluri. Dacă mâine se dă un casting și se caută o femeie de 50 de ani care să știe să danseze pe tocuri, eu am șansa să iau rolul. Plus că eu fac sport! Eu nu merg la sală, am sala la mine acasă și, dacă mai vreau să fac ceva, fac într-o comunitate”, a adăugat.

„Eu acolo la clasă sunt cu multe femei, de toate vârstele și care au diverse meserii. Dar, hate-ul este de la niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața. Îmi pare foarte rău pentru ei! Eu încerc prin content-ul meu să le deschid ochii. Dacă ei vor să rămână încuiați, atunci e problema lor”, a mai spus ea.

„Eu sunt foarte mândră de mine”

„Eu sunt foarte mândră de mine, de aceea și postez. Asta a fost a doua repetiție, de aia probabil mi-am atras toate comentariile acelea cu: >. Eu zic că sunt foarte bine! Nu e tocmai ușor să faci sfoara!”, a spus Ginghină.

„Mai era un comentariu de genul:> Nu simt nevoia de validare! Eu nu simțeam nevoia să mi se zică că sunt frumoasă și că dansez frumos! Eu am postat să fac reclamă acestui loc care este foarte frumos, fetele sunt foarte mișto, ieșim împreună. E o energie foarte frumoasă, suntem numai gagici. Și în urma postării mele, Corina, profesoara noastră de dans, a mai putut face o clasă!”, a adăugat.

„Să vină femeile să danseze ca să-și descopere senzualitatea! Sincer, știu clar ce deranjează că hate-ul e în mare parte tot de la femei. Nu le deranjează că dansez eu, până la urmă sunt în niște colanți. Dar, fetele alea de la sală care stau cu colanții creți la fund și își arată bucile?! Alea mi se par penale, nu eu!”, a mai spus ea.

„Niște triste”

„Dar, le deranjează sexualitatea și senzualitatea! Asta a fost și la J Lo.  Când tu vezi o femeie, > cum zic ei, care are o senzualitate de 10 ori mai puternică decât tine te frustrează! Zici: >”, a mai spus Ioana Ginghină.

„Deci, e clar că > are senzualitate, are acel ceva și asta le face să fie ele limitate. Se pun singure pe un loc inferior mie. Nu există concurență între mine și ele! Sunt niște triste!”, a adăugat.

