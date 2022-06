Ioana Ginghină și fiica ei împart aceleași haine: „Ruxi nu se duce în magazin să își cumpere rochii și fuste”

Actrița Ioana Ginghină a povestit că multe dintre hainele din garderoba sa le împarte cu fiica ei, care poartă aceeași măsură la haine.

Fiica Ioanei și-a făcut obiceiul să își aleagă piesele vestimentare din garderoba mamei sale. Actrița a recunoscut că fiica ei poartă haine din când în când din dressingul ei, într-un interviu pentru

despre fiica ei că: „Ruxandra își cumpără tot soiul de haine și mă ispitește și pe mine să îmi cumpăr. Aveam niște magazine în care nici nu intram, erau magazine de adolescenți. Acum am început să mai arunc un ochi sau să văd ce își comandă ea, după aceea zic să încerc și eu altă culoare sau altă variantă. Încep să îmi placă costumele, se și poartă foarte mult, e moda anilor în care eu eram la liceu.” a spus Ioana Ginghină.

Amintindu-și astfel de perioada din liceu, actrița a povestit că „Atunci nici nu aveam de unde să îmi cumpăr foarte multe haine, nici bani și cumva mă răzbun. Chiar dacă poate unele nu mai sunt de vârsta mea, merg pe principiul: Hai, dragă, că o viață are omul’ și nu am avut bani să îmi iau atunci. Era moda pe care e americane ale anilor ‘90, dar la noi nu erau, nu se găseau”, a mai povestit actrița.

Garderoba Ioanei prezintă interes pentru fiica ei, de ceva timp. Astfel că, drept dovadă, la lansarea unei colecții de haine, adolescenta a purtat o rochie neagră din garderoba mamei sale. ” Rochia de pe Ruxi a fost a mea, cred că am purtat-o o dată. A văzut-o la mine și i-a plăcut. Poți să mi-o dai mie?’, așa că i-am dăruit-o. Nu îmi place să amestec haine, ea nu are nicio problemă să purtăm amândouă același lucru, dar eu nu pot. Dacă Ruxandrei i se pune pata pe ceva din garderoba mea, ok, ia-l.”

„Ca să știe doamna de la curățenie care sunt ale mele și care sunt ale ei, tăiem etichetele la hainele Ruxandrei, ca să se știe că sunt ale ei, pentru că deja avem foarte multe lucruri. Ruxi nu se duce în magazin să își cumpere rochii și fuste, e mai pe jeansi din ăștia largi, dar când le vede la mine, îi plac”, a declarat pentru sursa citată.