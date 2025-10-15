Ioana și se pregătesc pentru divorț, după șase ani de . Cea de-a cincea soție a sportivului a anunțat că nu va exista o împărțire a bunurilor materiale.

Ce s-a întâmplat

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit civil în 2019. Șase ani mai târziu, aceștia sunt în proces de divorț.

Femeia și-a dorit ca separarea să se facă la notar, însă sportivul a sperat că aceasta se va răzgândi. Astfel, afacerista a decis că este momentul să meargă în instanță.

Prima înfățișare în fața judecătorului este programată pentru finalul lunii octombrie. Cei doi deja nu mai locuiesc în aceeași casă, iar Ioana a anunțat că divorțul va fi fără partaj. Ea spune că vrea doar „liniște”.

„Eu voi fi mereu lângă el”

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună”, a mărturisit Ioana, pentru Cancan.

„Asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem”, a adăugat ea.

„Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a mai spus femeia.

Care ar fi motivul separării

Într-un interviu din trecut, Ioana a declarat că separarea are legătură cu „agresivitatea verbală și fizică”.

„Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări”, a declarat aceasta, în urmă cu câteva luni.

„Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, mai spunea ea.