B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului

Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului

Selen Osmanoglu
15 oct. 2025, 15:11
Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „Eu voi fi mereu lângă el”
  3. Care ar fi motivul separării

Ioana și Ilie Năstase se pregătesc pentru divorț, după șase ani de căsnicie. Cea de-a cincea soție a sportivului a anunțat că nu va exista o împărțire a bunurilor materiale.

Ce s-a întâmplat

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit civil în 2019. Șase ani mai târziu, aceștia sunt în proces de divorț.

Femeia și-a dorit ca separarea să se facă la notar, însă sportivul a sperat că aceasta se va răzgândi. Astfel, afacerista a decis că este momentul să meargă în instanță.

Prima înfățișare în fața judecătorului este programată pentru finalul lunii octombrie. Cei doi deja nu mai locuiesc în aceeași casă, iar Ioana a anunțat că divorțul va fi fără partaj. Ea spune că vrea doar „liniște”.

„Eu voi fi mereu lângă el”

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună”, a mărturisit Ioana, pentru Cancan.

„Asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem”, a adăugat ea.

„Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a mai spus femeia.

Care ar fi motivul separării

Într-un interviu din trecut, Ioana a declarat că separarea are legătură cu „agresivitatea verbală și fizică”.

„Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări”, a declarat aceasta, în urmă cu câteva luni.

„Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, mai spunea ea.

Tags:
Citește și...
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Monden
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Întâmplarea care a marcat-o pe Mara Bănică. Ce i s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, la pelerinajul Sfintei Parascheva
Monden
Întâmplarea care a marcat-o pe Mara Bănică. Ce i s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, la pelerinajul Sfintei Parascheva
Oprah Winfrey vine în România! Regina televiziunii americane, invitată la cel mai mare summit de business din Europa de Est
Monden
Oprah Winfrey vine în România! Regina televiziunii americane, invitată la cel mai mare summit de business din Europa de Est
Frumusețe românească pe scena Miss Universe. Cine este Cătălina Jacob, noua Miss Universe România
Monden
Frumusețe românească pe scena Miss Universe. Cine este Cătălina Jacob, noua Miss Universe România
Alina Pușcaș, despre cel mai scump obiect vestimentar din garderoba sa: „Este vorba de o rochie”. Cât a costat aceasta
Monden
Alina Pușcaș, despre cel mai scump obiect vestimentar din garderoba sa: „Este vorba de o rochie”. Cât a costat aceasta
Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV
Monden
Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV
Adrian Minune, după ce Karmen i-a spus că va participa la „Asia Express”: „Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?”
Monden
Adrian Minune, după ce Karmen i-a spus că va participa la „Asia Express”: „Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?”
Adriana Bahmuțeanu: „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții”. De ce a fost chemată poliția în toiul nopții
Monden
Adriana Bahmuțeanu: „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții”. De ce a fost chemată poliția în toiul nopții
Maia Morgenstern: „Aș fi vrut să pot face și eu așa”. Ce a impresionat-o la Nadia Comăneci
Monden
Maia Morgenstern: „Aș fi vrut să pot face și eu așa”. Ce a impresionat-o la Nadia Comăneci
Nimeni nu se aștepta la asta! Liviu Vârciu vrea să adopte un copil: „Am luat în calcul să înfiez”
Monden
Nimeni nu se aștepta la asta! Liviu Vârciu vrea să adopte un copil: „Am luat în calcul să înfiez”
Ultima oră
15:52 - Newsweek: Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia
15:45 - Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
15:34 - Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan
15:23 - România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră
15:05 - Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
14:57 - Armata a început mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat MapN, cum arată ordinul de chemare și ce amenzi riscă cei care nu se prezintă la unitate (FOTO)
14:33 - Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
14:31 - Castelul Bran, destinația preferată de Halloween. Cum reacționează turiștii străini: „Poate fi înfricoşător”
14:30 - Cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru gâtul și spatele tău. Iată ce spune un chirurg
14:21 - Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”