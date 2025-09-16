Ioana State a reușit să slăbească 15 kilograme în doar patru luni. Aceasta a dezvăluit ce a făcut în stilul ei de viața pentru a ajunge la forma dorită.

Cum a reușit să slăbească

Ioana State a cucerit internetul încă de la primele sale apariții, cu numere de stand-up, dar și cu o naturalețe și carismă specifică.

Aceasta a dezvăluit recent, pe pagina de Facebook, cum a reușit să slăbească 15 , în doar patru luni. Comedianta a menționat că a încercat mai multe metode, de-a lungul anilor, însă fără efect pe termen lung.

Mesajul Ioanei State

Aceasta a mărturisit că a primit o mulțime de mesaje de la oameni. Aceștia au avut aceeași întrebare: cum a slăbit?

„Primesc foarte multe mesaje, sute chiar, legate de transformarea fizică (evit cuvântul pentru că am mai făcut o postare legată de asta și am fost pedepsită de “regulile comunității” cum ca am vorbit despre un subiect “sensibil”). Argumentasem doar că nu mi se pare responsabil să dau sfaturi de nutriție. Înțeleg perfect această curiozitate pentru că toată viața am fost într-o luptă cu asta și mereu în căutarea secretului. Că asta e cea mai comună cerință în mesajele primite, >”, a scris Ioana.

„Secretul de data aceasta a fost răbdarea. Transformarea a început cam prin mai, nu s-a întâmplat brusc, diferența e între 15-20 kg. Spun răbdare pentru că în trecut apelam la cel mai prost mod, acela cu “foamea”, care mă scăpa rapid de 10 și mi le dădea înapoi imediat, chiar “plus TVA”. Cum am zis, nu am cum să vă învăț ce să mâncați și cât, dar vă menționez factorii vitali care mi-au adus rezultate”, a adăugat.

Factorii care au adus rezultate

Ioana State a pus accent pe răbdare și disciplină. Aceasta este combinația care te ajută pe termen lung, a mărturisit ea.

Iată ce a schimbat în stilul său de viață:

„*nu am mai consumat zahăr procesat decât foarte rar, în momentele în care am simțit poftă am căutat să consum fructe. Ajută și faptul că nu beau sucuri de fel, dar am avut grijă și să beau apă constant pe parcursul zilei. Apa ajută enorm, citiți cât de importantă e hidratarea corectă atât în eliminarea toxinelor cât și la aspectul pielii. Nu e nicidecum vorba despre a te “umfla” cu apă ca să te simți plin.

*am evitat pe cât posibil făinoasele, nu pizza, nu paste.

*am mâncat cât mai curat, fără combinații de 12437 alimente la o masă. Am mâncat când mi-a fost real foame nu doar un pic poftă.

*ajută că nu consum alcool, decât foarte rar și atunci un amaretto sour (care e ca și un desert ca e dulce ca naiba)

*aaa, mi-am facut lunile trecute analizele de sânge și am aflat ca am deficit de vitamina D (sau aveam; că acum iau deja de 3 luni suplimente). Am înțeles că vitamina D e importantă în această poveste.

*ajută că nu pierd nopțile și chiar dacă adorm târziu acasă și muncesc mult, caut să mă odihnesc măcar 6-7 ore pe noapte. Odihna, iar un factor important.

*sport încă nu prea am făcut, dar urmează să încep, doar plimbări lungi când am apucat însă de o lună am reluat ședințele de remodelare corporală la Fit4You. Acolo sunt aparate pe baza tehnologiilor cu ultrasunete și radiofrecvență care ajută la topire țesuturilor adipoase și la elasticitatea pielii. Fac Primex, M Tone, Yashi Dome (saună japoneză, eliminare toxine) și presodrenaj (stimularea limfei)”, a mărturisit aceasta.

„Concluzia e că secretul stă în răbdare și disciplină alimentară. Aveți grijă de voi!”, a încheiat Ioana State.