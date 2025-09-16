Ioana State a reușit să slăbească 15 kilograme în doar patru luni. Aceasta a dezvăluit ce schimbări a făcut în stilul ei de viața pentru a ajunge la forma dorită.
Ioana State a cucerit internetul încă de la primele sale apariții, cu numere de stand-up, dar și cu o naturalețe și carismă specifică.
Aceasta a dezvăluit recent, pe pagina de Facebook, cum a reușit să slăbească 15 kilograme, în doar patru luni. Comedianta a menționat că a încercat mai multe metode, de-a lungul anilor, însă fără efect pe termen lung.
Aceasta a mărturisit că a primit o mulțime de mesaje de la oameni. Aceștia au avut aceeași întrebare: cum a slăbit?
„Primesc foarte multe mesaje, sute chiar, legate de transformarea fizică (evit cuvântul pentru că am mai făcut o postare legată de asta și am fost pedepsită de “regulile comunității” cum ca am vorbit despre un subiect “sensibil”). Argumentasem doar că nu mi se pare responsabil să dau sfaturi de nutriție. Înțeleg perfect această curiozitate pentru că toată viața am fost într-o luptă cu asta și mereu în căutarea secretului. Că asta e cea mai comună cerință în mesajele primite, >”, a scris Ioana.
„Secretul de data aceasta a fost răbdarea. Transformarea a început cam prin mai, nu s-a întâmplat brusc, diferența e între 15-20 kg. Spun răbdare pentru că în trecut apelam la cel mai prost mod, acela cu “foamea”, care mă scăpa rapid de 10 și mi le dădea înapoi imediat, chiar “plus TVA”. Cum am zis, nu am cum să vă învăț ce să mâncați și cât, dar vă menționez factorii vitali care mi-au adus rezultate”, a adăugat.
Ioana State a pus accent pe răbdare și disciplină. Aceasta este combinația care te ajută pe termen lung, a mărturisit ea.
Iată ce a schimbat în stilul său de viață:
„Concluzia e că secretul stă în răbdare și disciplină alimentară. Aveți grijă de voi!”, a încheiat Ioana State.