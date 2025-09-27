B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are

Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 08:23
Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are
Sursa foto: Dreamstime.com
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Principalele surse de venit ale magnatului
  3. Consecințele succesului financiar

Cunoscutul Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, plătește anual o sumă considerabilă de bani, 125.000 de euro, pentru o plăcere nevinovată.

Despre ce este vorba

Ion Țiriac este încântat de un turneu de tenis. El plătește anual suma de 125.000 de euro pentru  a putea beneficia de propria lojă la Roland Garros.

Acesta este singurul turneu în cadrul căruia fostul tenismen român și-a trecut în cont singurul titlu de Mare Șlem obținut în carieră, la dublu, alături de Ilie Năstase, conform Adevărul.

„Loja mea de la Roland Garros, și am două, costă 125.000 de euro pe an. Dar câtă vreme  coada, adică waiting list (n.r. lista de așteptare) e de 2.000 de companii și de persoane, oricare preț este corect. Atât face!”, a declarat Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Principalele surse de venit ale magnatului

Ion Țiriac este o legendă a tenisului. În anul 1970, a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros, la proba de dublu, alături de Ilie Năstase. Între 1959 și 1978, a jucat în peste 150 de meciuri din Cupa Davis și a ajuns de trei ori în finală (1969, 1971 și 1972), împreună cu Năstase, împotriva echipei Statelor Unite. Mai mult, el a fost inclus în „International Tennis Hall of Fame”.

Cu toate acestea, principala lui sursă de venit nu reprezintă tenisul. El are mai multe afaceri care îi asigură un trai bun: imobiliare, bănci, asigurări și industria auto.

Consecințele succesului financiar

Țiriac este al treilea cel mai bogat român, însă tot acest succes financiar vine cu un cost.

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin.

Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului.

N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a spus Țiriac în cadrul podcastului Școala Sportivă, citat de digisport.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Monden
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”
Monden
Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
Monden
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
Monden
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”
Monden
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
Monden
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
Jorge: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Când apar neînțelegerile cu soția
Monden
Jorge: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Când apar neînțelegerile cu soția
Paula Seling, operație complicată după ce și-a fracturat clavicula: „A fost greu”. Cum a reușit să cânte chiar și așa
Monden
Paula Seling, operație complicată după ce și-a fracturat clavicula: „A fost greu”. Cum a reușit să cânte chiar și așa
Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”
Monden
Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Monden
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Ultima oră
12:36 - Nicușor Dan va participa luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan
12:10 - Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
11:50 - Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
11:11 - Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
10:32 - Cluj: O fetiță de 7 ani ar fi fost strangulată de un coleg de școală
10:05 - Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
09:36 - Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
08:53 - Regele Charles al III-lea și regina Camilla vor vizita Vaticanul la final de octombrie. Ei se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea
23:59 - Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
23:54 - Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”