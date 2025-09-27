Cunoscutul Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, plătește anual o sumă considerabilă de , 125.000 de euro, pentru o .

Despre ce este vorba

Ion Țiriac este încântat de un turneu de tenis. El plătește anual suma de 125.000 de euro pentru a putea beneficia de propria lojă la Roland Garros.

Acesta este singurul turneu în cadrul căruia fostul tenismen român și-a trecut în cont singurul titlu de Mare Șlem obținut în carieră, la dublu, alături de Ilie Năstase, conform Adevărul.

„Loja mea de la Roland Garros, și am două, costă 125.000 de euro pe an. Dar câtă vreme coada, adică waiting list (n.r. lista de așteptare) e de 2.000 de companii și de persoane, oricare preț este corect. Atât face!”, a declarat Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Principalele surse de venit ale magnatului

Ion Țiriac este o legendă a tenisului. În anul 1970, a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros, la proba de dublu, alături de Ilie Năstase. Între 1959 și 1978, a jucat în peste 150 de meciuri din Cupa Davis și a ajuns de trei ori în finală (1969, 1971 și 1972), împreună cu Năstase, împotriva echipei Statelor Unite. Mai mult, el a fost inclus în „International Tennis Hall of Fame”.

Cu toate acestea, principala lui sursă de venit nu reprezintă tenisul. El are mai multe afaceri care îi asigură un trai bun: imobiliare, bănci, asigurări și industria auto.

Consecințele succesului financiar

Țiriac este al treilea cel mai bogat român, însă tot acest succes financiar vine cu un cost.

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin.

Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului.

N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a spus Țiriac în cadrul podcastului Școala Sportivă, citat de digisport.ro.