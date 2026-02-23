B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici"

Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici”

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 11:13
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici"
Sursa foto arhivă: cont oficial Alexandru Țiriac / CanCan

Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Ruptura s-a produs deja de ceva timp, iar cei doi au păstrat o relație civilizată.

Despărțiți de priorități diferite

Decizia a fost una firească, venită într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au reașezat, spun sursele CanCan. Sorana Cîrstea continuă să își dedice energia carierei sportive, în timp ce Ion Ion Țiriac se dedică proiectelor sale personale și de business.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat fiul lui Ion Țiriac, Alexandru Ion Jr., pentru CanCan.

De-a lungul timpului, Alexandru Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea au ales să își trăiască povestea departe de lumina reflectoarelor. Aparițiile lor publice au fost rare, dar întotdeauna elegante. Și se pare că tot discretă a fost și despărțirea lor.

