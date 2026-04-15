Scandal în lumea manelelor: Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată pe Dan Bursuc. Afirmațiile jignitoare de la care a reizbucnit conflictul

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 10:49
Cuprins
  1. De la ce a reizbucnit conflictul
  2. Clejanii l-au dat în judecată pe Dan Bursuc

Conflictul de ani de zile dintre familia Clejanilor și Dan Bursuc s-a mutat în instanță, impresarul fiind dat în judecată pentru o serie de afirmații făcute în online.

De la ce a reizbucnit conflictul

Totul a repornit de la Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, care a spus că Dan Bursuc ar fi profitat de sora sa, Margherita, pe vremea când aceasta era minoră.

În replică, impresarul a făcut mai multe live-uri pe TikTok, în care i-a luat peste picior pe Clejani.

„E mai bună mama ei! E nenoricire. Ăla (n.r. Fulgy) de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor-mea…Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi-a dat-o pe fii-sa”, spune Dan Bursuc, într-unul dintre live-uri, potrivit CanCan.

Clejanii l-au dat în judecată pe Dan Bursuc

Scandalizați de aceste afirmații, Viorica și Ioniță l-au dat în judecată pe Bursuc: „Aceștia au arătat că afirmațiile au fost adresate unui public nedeterminat, au fost exprimate în mod deliberat și au fost transmise într-un context public, generând o situație de discreditare publică și umilire socială. Au învederat că afirmațiile pârâtului au vizat nu doar persoana reclamantei, ci și membrii familiei acesteia, extinzând artificial sfera atacului denigrator asupra întregului nucleu familial”.

În dosar se invocă inclusiv faptul că Ioniță de la Clejani ar fi ajuns de mai multe ori la spital din cauza stresului provocat de atacurile lui Dan Bursuc.

Acum, Viorica și Ioniță de la Clejani cer în instanță ștergerea tuturor materialelor considerate defăimătoare, oprirea difuzării lor și interzicerea oricăror afirmații similare în viitor.

Deși Clejanii au înregistrat dosarul la Judecătoria Sectorului 3, pentru că au locuința aici, magistrații au decis mutarea lui la Tribunalul București, considerându-l mai complex.

