Ionuț Iftimoaie, decizie radicală după ce a participat la Survivor România. Ce face acum, după ce n-a mai apărut la TV: „Nu mă mai interesează”

După retragerea din activitatea sportivă, Ionuț Iftimoaie a ales să se retragă și din lumina reflectoarelor televiziunii. Cu toate acestea, el a făcut apariții sporadice în diverse emisiuni, inclusiv în cadrul competiției Survivor.

Ce face acum Ionuț Iftimoaie, după ce n-a mai apărut la TV

respectivă și, după trecerea unui timp considerabil, a luat o hotărâre fermă: nu mai dorește să se implice în lumea televiziunii. El a afirmat că, indiferent de natura proiectului TV propus, va respinge oferta. Atletul subliniază că există trei aspecte pe care le-a închis cu desăvârșire în viața sa.

El a vorbit despre sportul mondial și decizia sa de a se retrage din box, a abordat subiectul politic și, în final, .

„Trei lucruri sunt definitiv închise în viața mea. Cel dintâi e cel legat de lumea sportului. Am spus că mă retrag în 2016 și așa a și rămas! Apoi, am pus definitiv stop și unei cariere politice. Anunț că nu mai sunt atras de niciun fel de ofertă, indiferent de partidul din partea căreia aș mai fi primit, eventual, vreo propunere. Nu mă mai interesează niciun fel de campanie politică! Iar cea de a treia, și cea mai recentă, e cea legată de lumea televiziunii. Am decis că mi-am spus și în acest caz cel din urmă cuvânt, fără niciun fel de regrete”, a declarat Ionuț Iftimoaie pentru .

Se concentrează pe proiectele personale

Deși se știe că vedetele au fost bine plătite la Survivor România, Ionuț Iftimoaie afirmă că nicio sumă de bani nu l-ar putea atrage să-și părăsească familia. El intenționează să se concentreze pe proiectele personale și să lase pe alții să participe la astfel de emisiuni de televiziune.

„Timpul petrecut cu copiii mei a devenit mult, mult mai prețios și nimic nu-l mai poate egala. În plus, nicio sumă de bani din lume nu mai poate egala o asemenea bucurie. Dacă aș mai pierde un asemenea timp, cine mi l-ar putea răscumpăra? Răspunsul e unul singur și foarte simplu: nimeni!”, a mai spus el.