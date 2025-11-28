B1 Inregistrari!
După ani de pauză, Irina Columbeanu s-a reapucat de pictat. Cum arată tabloul pe care l-a vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani"

B1.ro
28 nov. 2025, 21:33
Irina Columbeanu. Sursa foto: Captură video - Catalin Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Ce simbolizează cel mai recent tablou pictat de Irina Columbeanu
  2. Ce comentariu a lăsat Monica Gabor la postarea făcută de Irina Columbeanu cu pictura sa
  3. Cine a încurajat-o să se reapuce de pictură

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, în vârstă de 18 ani, își construiește viitorul la intersecția dintre educație și artă. Irina Columbeanu se pregătește să studieze nutriția, dar continuă să aloce timp pasiunii tale: pictura. Talentul și munca sa i-au adus deja recunoaștere și venituri importante.

Ce simbolizează cel mai recent tablou pictat de Irina Columbeanu

Irina provine dintr-un mediu care a încurajat performanța. Tatăl, Irinel Columbeanu, și mama, Monica Gabor, au investit în educația ei. Tânăra a urmat diverse cursuri încă de la o vârstă fragedă: canto, pian și înot. Toate au contribuit la o formare complexă.
În paralel, Irina a descoperit pictura, domeniu în care a demonstrat că are talent, încă de la șapte ani. De atunci, a realizat numeroase lucrări, majoritatea fiind portretele sau compozițiile abstracte.

Cea mai nouă lucrare a Irinei a atras atenția online. Tabloul este inspirat de o geantă neagră Birkin celebră. Accesoriul este cunoscut pentru prețul său de peste 10.000 de euro. Irina s-a filmat în timp ce a realizat tabloul și le-a arătat fanilor obiectul care a inspirat-o. a expus obiectul-muză. Gestul a stârnit reacții ample din partea comunității sale.

„O odă dedicată lui Jane Birkin”, a fost descrierea unei postări în care Irina Columbeanu apare alături de tablou.

Ce comentariu a lăsat Monica Gabor la postarea făcută de Irina Columbeanu cu pictura sa

Postarea cu lucrarea Birkin a primit numeroase aprecieri. Printre comentarii se numără și cele ale familie, care nu a ezitat să-și exprime sentimentul de mândrie.

„Fiecare pensulă pe care o atingi spune o poveste… și toate sunt minunate, la fel ca tine. Te iubesc și sunt nespus de mândră”, i-a transmis Monica Gabor pe Instagram.

„Atât de talentată”, a scris și mătușa sa, Ramona.

Cine a încurajat-o să se reapuce de pictură

După o pauză îndelungată, Irina a revenit la pictură. Decizia nu a fost una ușoară, iar tânăra a recunoscut că a avut nevoie de încurajare. Sprijinul a venit tot din partea familiei.

„Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin we trust. Nu am mai pictat de vreo cinci ani. Dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou”, a mărturisit ea.

Pictura pe care Irina Columbeanu a vândut-o pentru 20.000 de euro

Irina își prezintă lucrările pe un cont de Instagram dedicat, unde publică exclusiv tablouri. Prima postare este dedicată unui autoportret realizat în copilărie. Lucrarea a fost vândută pe o sumă impresionată, informație pe care a scris-o chiar Irina în descrierea postării.

„Tabloul pe care l-am făcut când aveam opt ani. Vândut cu 20.000 de euro”, a scris ea în descriere.

