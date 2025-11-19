Fiica lui Irinel Columbeanu se bucură de o vacanță exotică în Dubai, după ce în urmă cu doar câteva luni a vizitat România. Irina Columbeanu nu a plecat singură, ci alături de mătușa ei, Ramona Gabor. Printre activitățile pe care le-au făcut împreună se numără și o ședință foto spectaculoasă. Imaginile postate pe rețelele de socializare au stârnit un val de reacții din partea fanilor, ajungând să adune rapid peste 30.000 de aprecieri. Cu toate acestea, nu au lipsit nici comentariile răutăcioase, la care Ramona Gabor a reacționat prompt, apărându-și nepoata.
În ciuda numărului mare de aprecieri adunate de fotografii, în secțiunea de comentarii a apărut și un mesaj negativ la adresa Irinei Columbeanu. O tânără pe nume Cami a criticat aspectul fizic al fiicei lui Irinel Columbeanu, deși a menționat că aceasta are un zâmbet plăcut. Atitudinea critică a internautului a provocat o reacție imediată din partea Ramonei Gabor.
„Ești anorexică! Exagerat de slabă. Nu ai nimic atrăgător fizic, dar ai un zâmbet aparte”, a fost comentariul internautei.
Ramona Gabor a intervenit imediat pentru a-și apăra pe nepoata și pentru a critica atitudinea lipsită de suport a tinerei care a postat mesajul.
„Wow, între femei ar trebui să fie suport… dar aparent tu nu ai auzit de acest concept”, a scris Ramona Gabor.
După schimbul de replici dintre Ramona Gabor și tânăra Cami, alți internauți au intervenit în discuție. Aceștia au luat apărarea celor două vedete și au criticat atitudinea negativă a tinerei care a făcut remarca inițială.
„Taci și ofilește-te acolo. Te-ai trezit din somn? Tutele planetei știu să ofere hate și atât! Amândouă sunt superbe”, a răspuns o altă internaută la comentariul lui Cami.
Tânăra care a comentat inițial la adresa Irinei Columbeanu a fost deranjată de faptul că a fost criticată de ceilalți fani. Ea a reacționat din nou, de această dată la adresa internautei care i-a cerut să se abțină din a mai face comentarii răutăcioase. Cami este de părere că Irina Columbeanu, fiind persoană publică, trebuie să-și asume și comentariile mai puțin plăcute.
„Vorbește tu la 50 ani ai tăi. Eu la 20 nu am cum să mă ofilesc curând, fie vorba între noi. Am spus perspectiva mea. Este persoană publică, își asumă părerile publicului. Nu trebuie să vii tu, no name, să apostrofezi un adevăr pe care eu îl văd. Tu afirmă-ți propria părere separat. Stai jos! Nota 4!”, a fost mesajul lui Cami.