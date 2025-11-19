B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor

Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor

B1.ro
19 nov. 2025, 15:00
Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor
Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Ce comentariu a primit Irina Columbeanu la postarea cu Ramona Gabor
  2. Cum a răspuns Ramona Gabor celei care i-a atacat nepoata

Fiica lui Irinel Columbeanu se bucură de o vacanță exotică în Dubai, după ce în urmă cu doar câteva luni a vizitat România. Irina Columbeanu nu a plecat singură, ci alături de mătușa ei, Ramona Gabor. Printre activitățile pe care le-au făcut împreună se numără și o ședință foto spectaculoasă. Imaginile postate pe rețelele de socializare au stârnit un val de reacții din partea fanilor, ajungând să adune rapid peste 30.000 de aprecieri. Cu toate acestea, nu au lipsit nici comentariile răutăcioase, la care Ramona Gabor a reacționat prompt, apărându-și nepoata.

Ce comentariu a primit Irina Columbeanu la postarea cu Ramona Gabor

În ciuda numărului mare de aprecieri adunate de fotografii, în secțiunea de comentarii a apărut și un mesaj negativ la adresa Irinei Columbeanu. O tânără pe nume Cami a criticat aspectul fizic al fiicei lui Irinel Columbeanu, deși a menționat că aceasta are un zâmbet plăcut. Atitudinea critică a internautului a provocat o reacție imediată din partea Ramonei Gabor.

„Ești anorexică! Exagerat de slabă. Nu ai nimic atrăgător fizic, dar ai un zâmbet aparte”, a fost comentariul internautei.

Cum a răspuns Ramona Gabor celei care i-a atacat nepoata

Ramona Gabor a intervenit imediat pentru a-și apăra pe nepoata și pentru a critica atitudinea lipsită de suport a tinerei care a postat mesajul.

„Wow, între femei ar trebui să fie suport… dar aparent tu nu ai auzit de acest concept”, a scris Ramona Gabor.

După schimbul de replici dintre Ramona Gabor și tânăra Cami, alți internauți au intervenit în discuție. Aceștia au luat apărarea celor două vedete și au criticat atitudinea negativă a tinerei care a făcut remarca inițială.

„Taci și ofilește-te acolo. Te-ai trezit din somn? Tutele planetei știu să ofere hate și atât! Amândouă sunt superbe”, a răspuns o altă internaută la comentariul lui Cami.

Tânăra care a comentat inițial la adresa Irinei Columbeanu a fost deranjată de faptul că a fost criticată de ceilalți fani. Ea a reacționat din nou, de această dată la adresa internautei care i-a cerut să se abțină din a mai face comentarii răutăcioase. Cami este de părere că  Irina Columbeanu, fiind persoană publică, trebuie să-și asume și comentariile mai puțin plăcute.

„Vorbește tu la 50 ani ai tăi. Eu la 20 nu am cum să mă ofilesc curând, fie vorba între noi. Am spus perspectiva mea. Este persoană publică, își asumă părerile publicului. Nu trebuie să vii tu, no name, să apostrofezi un adevăr pe care eu îl văd. Tu afirmă-ți propria părere separat. Stai jos! Nota 4!”, a fost mesajul lui Cami.

Tags:
Citește și...
Andra Gogan și-a surprins fanii cu un duet neașteptat alături de Shakira: „La asta nu m-am așteptat” (VIDEO)
Monden
Andra Gogan și-a surprins fanii cu un duet neașteptat alături de Shakira: „La asta nu m-am așteptat” (VIDEO)
Cum a afectat-o pe Cristina Bâtlan experiența nașterii premature: „L-am descoperit pe Dumnezeu”. Cu ce se ocupă în prezent fiul antreprenoarei
Monden
Cum a afectat-o pe Cristina Bâtlan experiența nașterii premature: „L-am descoperit pe Dumnezeu”. Cu ce se ocupă în prezent fiul antreprenoarei
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
Monden
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
Ada Galeș a învins cancerul după patru operații: „E extraordinar ce au reușit să facă”. Cum s-a simțit actrița la aflarea diagnosticului
Monden
Ada Galeș a învins cancerul după patru operații: „E extraordinar ce au reușit să facă”. Cum s-a simțit actrița la aflarea diagnosticului
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel
Monden
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
Monden
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Monden
MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Monden
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Monden
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Ultima oră
16:43 - Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
16:39 - Brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestora
16:36 - Ce caută companiile când vor o hală de închiriat în Timișoara
16:34 - Cum alegi și întreții oglinzile de baie pentru un design elegant și funcțional
16:28 - Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Catalin Drula
16:04 - Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
15:55 - Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
15:41 - Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani
15:40 - Prima reacție a lui Grindeanu după ce Bolojan a anunțat tăieri de salarii (VIDEO)
15:20 - Cătălin Drulă: „Ar fi un echilibru de putere binevenit în oraș ca USR să aibă Primăria Generală”