Irina Columbeanu și Andreea Bostănică, apariție virală! Fiica Monicăi Gabor și a fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a atras din nou atenția publicului. Adolescenta s-a filmat în Dubai alături de influenceriță, iar imaginile au devenit rapid virale pe .

LESIN @Andreea Bostanica

Cum au reacționat fanii la videoclipurile postate

Cele două au impresionat internauții cu energia și naturalețea lor contagioasă. Videoclipurile postate au adunat mii de aprecieri și comentarii în doar câteva ore. Irina Columbeanu și Andreea Bostănică par extrem de apropiate, relaxate și pline de voie bună.

Fanii nu au întârziat să reacționeze, umplând secțiunea de comentarii cu glume, complimente și mesaje ironice. Mulți au remarcat că „s-au unit legendele”, făcând referire la popularitatea ambelor tinere în mediul online.

„S-au unit legendele”, „Old money vs new money”, „The iconic duo is back” sau „Ai găsit cu cine să te împrietenești” sunt doar câteva dintre comentariile care au strâns sute de reacții. Alții au apreciat naturalețea celor două, scriind: „Beautiful!” și „Femei de succes”.

Pe lângă valul de reacții pozitive, nu au lipsit nici glumele și aluziile la trecutul celor două. Mulți internauți au făcut trimitere la perioada în care atât Irina, cât și Andreea erau copii și făceau conținut cu slime, un detaliu care i-a făcut pe fani să exclame ironic: „I mean, they were both making slime at some point”

Ce transformare a avut Irina Columbeanu în ultimii ani

Irina Columbeanu a crescut departe de lumina reflectoarelor în ultimii ani, după ce s-a mutat în Statele Unite alături de mama sa. Adolescenta, care s-a transformat complet, atrage acum atenția prin aparițiile sale elegante și atitudinea matură.

Deși a copilărit în România și a fost mereu în centrul atenției din cauza faimoșilor săi părinți, Irina pare să-și fi găsit echilibrul și propria identitate. Cu o prezență discretă, dar fermecătoare, tânăra de 18 ani îmbină naturalețea cu rafinamentul .