Irina Fodor a dezvăluit cum arată, de fapt, cazările de pe traseul emisiunii „Asia Express”. Vedeta a făcut un tur al camerei sale de hotel, care avea pereții plini de mucegai și un miros urât.

Cuprins

Cum arată o cameră de hotel în care a stat Irina Fodor

Ce a spus Irina Fodor despre noul sezon Asia Express

Cum arată o cameră de hotel în care a stat Irina Fodor

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că stau numai în lux.

Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta! Miroase a mucegai, a șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor, într-un clip postat în online.

Cum arată o cazare în Asia Express pentru @Irina Fodor 💥Să înceapă Asia Expess. DIN 7 SEPTEMBRIE, pe Antena 1 și AntenaPLAY

În comentarii, oamenii s-au amuzat și i-au apreciat autoironia.

Ce a spus Irina Fodor despre noul sezon Asia Express

Recent, Irina a spus că filmările la s-au încheiat și acesta va fi difuzat la TV din toamnă. Și ea e curioasă ce au făcut concurenții, căci nu i-a văzut efectiv pe teren, doar știe câte ceva din spusele lor.

„Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea. Este un sezon atipic, nu seamănă cu celelalte din punct de vedere al stării pe care concurenții au avut-o acolo, al vibe-ului pe care ei l-au avut, dar și al glumelor pe care le-au făcut”, Irina Fodor pentru Click!.