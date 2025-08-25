B1 Inregistrari!
Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express": „Miroase a șosete murdare!" (VIDEO)

Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 13:37
Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)
Irina Fodor. Sursa foto: Captură video - Asia Express România / TikTok

Irina Fodor a dezvăluit cum arată, de fapt, cazările de pe traseul emisiunii „Asia Express”. Vedeta a făcut un tur al camerei sale de hotel, care avea pereții plini de mucegai și un miros urât.

Cuprins

  • Cum arată o cameră de hotel în care a stat Irina Fodor
  • Ce a spus Irina Fodor despre noul sezon Asia Express

Cum arată o cameră de hotel în care a stat Irina Fodor

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că stau numai în lux.

Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta! Miroase a mucegai, a șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor, într-un clip postat în online.

@asiaexpress_romania Cum arată o cazare în Asia Express pentru @Irina Fodor 💥Să înceapă Asia Expess. DIN 7 SEPTEMBRIE, pe Antena 1 și AntenaPLAY #asiaexpressromania #irinafodor ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem

În comentarii, oamenii s-au amuzat și i-au apreciat autoironia.

Ce a spus Irina Fodor despre noul sezon Asia Express

Recent, Irina a spus că filmările la noul sezon Asia Express s-au încheiat și acesta va fi difuzat la TV din toamnă. Și ea e curioasă ce au făcut concurenții, căci nu i-a văzut efectiv pe teren, doar știe câte ceva din spusele lor.

„Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea. Este un sezon atipic, nu seamănă cu celelalte din punct de vedere al stării pe care concurenții au avut-o acolo, al vibe-ului pe care ei l-au avut, dar și al glumelor pe care le-au făcut”, a susținut Irina Fodor pentru Click!.

