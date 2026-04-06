Irina Fodor are o nouă colegă în . Anunțul a fost făcut chiar de vedetă în timpul filmărilor. Frumoasa prezentatoare a mărturisit că se înțeleg de minune și că fiecare și-a stabilit deja rolul clar în cadrul producției.

Irina Fodor are o nouă colegă. Cine este surpriza de la filmări

Toți fanii care urmăresc emisiunea știu că producția este plină de surprize. Irina Fodor are o nouă colegă pentru o perioadă limitată, fiind vorba despre o cămilă care a apărut alături de ea la pupitru. Vedeta a precizat că noua prezență are misiunea de a intimida concurenții, în timp ce ea se ocupă de analiza situației de pe teren.

„Aici, după cum se poate observa, situația e complet sub control. Eu sunt pe poziții, iar colega mea… ușor mai înaltă și puțin mai blănoasă… scanează orizontul după concurenți. Nu ne scapă nimic. Planul e simplu: eu analizez, ea intimidează. Funcționează impecabil“, a scris Irina Fodor în mediul online.

Filmările au început în forță, iar planul stabilit între prezentatoare și „colega” sa de talie mare pare să funcționeze perfect. Soția lui Răzvan Fodor a fost fotografiată în timp ce supraveghea tot ce se întâmplă, având în spate animalul care scanează orizontul după echipele aflate în cursă. Această prezență inedită a fost primită cu entuziasm de urmăritori, demonstrând încă o dată că aventurile din Asia Express sunt imprevizibile.

„Planul e simplu: eu analizez, ea intimidează. Funcționează impecabil“, a mai scris în mediul online.

Deși este concentrată pe strategii și supravegherea concurenților, prezentatoarea a recunoscut că îi fuge gândul foarte des la cei dragi de acasă. Cu ocazia sărbătorii de Florii, moderatoarea emisiunii a fost cuprinsă de emoții și nu a uitat să îi sune pe cei apropiați pentru a le transmite urările cuvenite. Chiar dacă se bucură de noua experiență, dorul de familie rămâne constant pe durata filmărilor lungi din străinătate.

„​Totuși, printre strategii și supraveghere, mi-a fugit gândul spre casă…🥹Mi-am sunat deja sărbătoriții (că nu mă joc cu lucruri importante 😄)“, a mai scris prezentatoare.