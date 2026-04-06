Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți

Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 17:43
Sursa foto: America Express Romania
Cuprins
  1. Irina Fodor are o nouă colegă. Cine este surpriza de la filmări
  2. Cum decurge „intimidarea” concurenților de către noua colegă
  3. Ce sentimente o încearcă pe vedetă departe de casă

Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă în timpul filmărilor. Frumoasa prezentatoare a mărturisit că se înțeleg de minune și că fiecare și-a stabilit deja rolul clar în cadrul producției.

Irina Fodor are o nouă colegă. Cine este surpriza de la filmări

Toți fanii care urmăresc emisiunea știu că producția este plină de surprize. Irina Fodor are o nouă colegă pentru o perioadă limitată, fiind vorba despre o cămilă care a apărut alături de ea la pupitru. Vedeta a precizat că noua prezență are misiunea de a intimida concurenții, în timp ce ea se ocupă de analiza situației de pe teren.

„Aici, după cum se poate observa, situația e complet sub control. Eu sunt pe poziții, iar colega mea… ușor mai înaltă și puțin mai blănoasă… scanează orizontul după concurenți. Nu ne scapă nimic. Planul e simplu: eu analizez, ea intimidează. Funcționează impecabil“, a scris Irina Fodor în mediul online.

Cum decurge „intimidarea” concurenților de către noua colegă

Filmările au început în forță, iar planul stabilit între prezentatoare și „colega” sa de talie mare pare să funcționeze perfect. Soția lui Răzvan Fodor a fost fotografiată în timp ce supraveghea tot ce se întâmplă, având în spate animalul care scanează orizontul după echipele aflate în cursă. Această prezență inedită a fost primită cu entuziasm de urmăritori, demonstrând încă o dată că aventurile din Asia Express sunt imprevizibile.

„Planul e simplu: eu analizez, ea intimidează. Funcționează impecabil“, a mai scris Irina Fodor în mediul online.

Ce sentimente o încearcă pe vedetă departe de casă

Deși este concentrată pe strategii și supravegherea concurenților, prezentatoarea a recunoscut că îi fuge gândul foarte des la cei dragi de acasă. Cu ocazia sărbătorii de Florii, moderatoarea emisiunii a fost cuprinsă de emoții și nu a uitat să îi sune pe cei apropiați pentru a le transmite urările cuvenite. Chiar dacă se bucură de noua experiență, dorul de familie rămâne constant pe durata filmărilor lungi din străinătate.

Irina Fodor a povestit cum păstrează legătura cu familia în timpul acestor momente speciale:

​Totuși, printre strategii și supraveghere, mi-a fugit gândul spre casă…🥹Mi-am sunat deja sărbătoriții (că nu mă joc cu lucruri importante 😄)“, a mai scris prezentatoare.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Irina Fodor (@irina_fodor)

Citește și...
Marina Almășan, cerută în căsătorie în Dallas: „Îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viață după moarte”
Monden
Marina Almășan, cerută în căsătorie în Dallas: „Îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viață după moarte”
Scandal uriaș la Survivor România. Aris Eram și Gabi Tamaș au intrat în conflict: „Ești tâmpit?”
Monden
Scandal uriaș la Survivor România. Aris Eram și Gabi Tamaș au intrat în conflict: „Ești tâmpit?”
Nu renunță la acest obicei nici în ruptul capului! Ce face Daniela Gyorfi în fiecare an de Paște: „Am superstiții”
Monden
Nu renunță la acest obicei nici în ruptul capului! Ce face Daniela Gyorfi în fiecare an de Paște: „Am superstiții”
Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
Monden
Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
Noutățile Netflix pentru luna aprilie. Producțiile cu care platforma vrea să-și atragă abonații
Monden
Noutățile Netflix pentru luna aprilie. Producțiile cu care platforma vrea să-și atragă abonații
Debut exploziv în cinema pentru „The Super Mario Galaxy”. Animația a dominat box-office-ul american
Monden
Debut exploziv în cinema pentru „The Super Mario Galaxy”. Animația a dominat box-office-ul american
Alimentul nociv pe care Teodora Stoica l-a scos complet din dietă după ce a scăpat de cancer: „Îți crește glicemia foarte mult”
Monden
Alimentul nociv pe care Teodora Stoica l-a scos complet din dietă după ce a scăpat de cancer: „Îți crește glicemia foarte mult”
Cum s-a „răzbunat” Valentin Sanfira pe Codruța Filip, după dezvăluirile explozive de la podcastul lui Cătălin Măruță. Gestul făcut de cântăreț (VIDEO)
Monden
Cum s-a „răzbunat” Valentin Sanfira pe Codruța Filip, după dezvăluirile explozive de la podcastul lui Cătălin Măruță. Gestul făcut de cântăreț (VIDEO)
După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Monden
După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
Monden
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
