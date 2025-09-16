B1 Inregistrari!
Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
16 sept. 2025, 16:40
Sursa foto: Irina Fodor / Instagram
Cuprins
  1. Ce a spus Irina Fodor despre dependența fiicei sale de ecrane
  2. Ce temeri de mamă are Irina Fodor

Irina Fodor a povestit cum și-a vindecat fiica de dependența de ecrane și a dezvăluit că și ea, ca mamă, are temeri privind siguranța copilului ei într-o lume atât de periculoasă, cu tot mai multe capcane și vicii. „Mi-ar plăcea să știu să dau sfaturi doar că nu pot să fac asta, pentru că și eu însămi caut asta, și eu caut sprijin”, a mărturisit Irina.

Ce a spus Irina Fodor despre dependența fiicei sale de ecrane

„Pe Diana am lăsat-o la un moment dat la liber, ca să vă spun sincer, pentru că altfel nu puteam să am argument să-i pun o aplicație care să gestioneze timpul petrecut pe ecrane. Și în momentul în care am lăsat-o la liber, timpul s-a dus sus, sus de tot, adică undeva la șase – șapte ore, moment în care i-am arătat cu dovezi foarte clare că trece efectiv viața pe lângă ea și că ea rămâne blocată într-un device care, de acord, îți poate oferi o varietate largă de lucruri care să te distreze, dar în timpul ăsta lucrurile se întâmplă, oamenii trăiesc în jur, viața se întâmplă și ea nu vede asta.

În momentul în care i-am dat acest argument foarte clar, a înțeles mult mai bine și restricțiile, pentru că până atunci aveam, evident, mici conflicte, că sunt prea strictă, că alte mame îi lasă pe copiii lor să facă asta și așa mai departe.

Deci așa am rezolvat-o, pe scurt, și prin comunicare foarte multă și argumentare cu răbdare zi după zi după zi după zi”, a explicat Irina Fodor, pentru Antena Stars.

Ce temeri de mamă are Irina Fodor

Aceasta a susținut apoi că sunt tot mai multe dependențe în jur, deci pericolul e mai mare pentru copii, iar asta o sperie și pe ea, ca mamă.

„Recunosc, pe mine mă sperie tot haosul ăsta din jurul nostru, toate adicțiile care se tot întrepătrund, adică dacă la un moment dat oamenilor le era frică de câteva dependențe destul de clare, din punctul meu de vedere – că era vorba de alcool, că era vorba de droguri – azi pur și simplu una deschide o ușă către cealaltă și ne-am trezit cu dependențe de toate felurile, de la ecrane, la internet, la adicții alimentare – de ce nu? – și nu ai unde să te duci să ceri ajutorul, să ceri un sfat. Nu există ceva care să înglobeze informații despre toate aceste adicții. (…)

Mi-ar plăcea să știu să dau sfaturi doar că nu pot să fac asta, pentru că și eu însămi caut asta, și eu caut sprijin și eu mă simt uneori epuizată și mie mi se pare că vin fricile peste mine și mă gândesc ce se poate întâmpla cu copilul meu, ce ar putea să meargă rău, cum pot să previn asta? Nu știi unde să te îndrepți unde să dai telefon. Dacă e o situație cu adevărat gravă, dar și dacă sunt lucruri mai mici”, a mai afirmat Irina Fodor, pentru Antena Stars.

Irina a invocat în acest context Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, o comunitate înființată de Laura Cosoi care numără acum peste 200.000 de mame ce se ajută reciproc.

