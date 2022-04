Irina Fodor, în lacrimi. Cu cine s-a îmbrățișat Răzvan Fodor pe platoul emisiunii „Chefi fără limite”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea showbizului autohton. Partenerii se bucură de fiecare clipă petrecută împreună și nu încetează să facă declarații de dragoste.

Răzvan Fodor a călcat pe bec

Cei doi au reușit să-și construiască o carieră de succes și sunt implicați în mai multe proiecte. Vedetele suferă din cauza programelor încărcate, dar reușesc să aprindă flacăra dragostei de fiecare dată când au ocazia să se vadă.

Răzvan Fodor a venit cu surpriză specială și a vizitat platoul emisiunii la care lucrează Irina. Prezentatoare nu a putut să-și stăpânească lacrimile și a izbucnit în plâns. Femeia a aflat că iubitul ei a venit, de fapt, ca să-și îmbrățișeze prietenul cel mai bun.

„Când crezi că soțul tău a venit la Chefi fără limite să îți facă o surpriză și îți dai seama că, de fapt, îi era dor de Bontea…

În seara asta, ! Un carusel de emoții pentru mine, dar și pentru Chefi și concurenți!”, a remarcat Irina Fodor, pe rețelele de socializare.

Irina Fodor a părăsit casa actorului

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii „Chefi fără limite”. Vedeta a plecat la filmări în Grecia și a povestit despre pe care le-a trăit pe platoul celebrului show.

„Când am plecat în Grecia, noi toți ne-am pregătit ca pentru vară, maximum o toamnă blândă. Verificasem temperaturile pentru perioada ce avea să urmeze, și părea că vom huzuri la 25 de grade.

Când colo, noi am prins și 6 grade dimineața și seara, prin anumite zone, în condițiile în care eram îmbrăcați foarte subțire. Eu, cel puțin, am pus în bagaj rochițe vaporoase, de mătase și costume de baie. De fapt, aveam nevoie de o geacă de iarnă și șosete de lână!

Așa că am improvizat mult pe zona de styling: am mai pus câte o gecuță de piele peste rochițe, am mai cumpărat de acolo pantaloni și colanți… am scos-o cumva la capăt”, a afirmat Irina Fodor.

Cine i-a furat inima lui Răzvan Fodor

Viața lui Răzvan Fodor s-a schimbat radical odată ce a întâlnit-o pe Irina Fodor. Actorul a înțeles că și-a găsit jumătatea și trebuie să o cucerească. Acesta recunoaște că Irina i-a oferit exact ceea de ce avea nevoie.

“E femeia pe care mi-am dorit-o. E familia pe care mi-am dorit-o. Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. După 12 ani! Și sunt al dracului de fericit, pentru că știu că ”, a remarcat Răzvan Fodor.